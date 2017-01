/ Ανδρικά πλεκτά και ζακέτες 31 Ιανουαρίου 2017 | 08:10 μ.μ. Ποια είναι τα φετινά must have

Κάθε άνδρας έχει τις δικές του προσδοκίες όσον αφορά το look και τη συνολική του εμφάνιση κατά τη διάρκεια της εργασίας, της διασκέδασης, του ελεύθερου χρόνου γενικότερα. Μερικά ανδρικά ρούχα όμως είναι statement και καλύπτουν κάθε σύγχρονο άντρα που θέλει να ξεχωρίζει για το μοναδικό street style look.

Οι 3GUYS σας προτείνουν ανάμεσα σε πλεκτά και ζακέτες, τα πιο in fashion της σεζόν, που συνδυάζονται με μία κίνηση, δίνοντας extra πόντους στο look σας!

Ανδρικό πουλόβερ LIAM, ΤΩΡΑ 25,00€ Αποτελείται από 50% μαλλί και πυκνή ύφανση, αρκετά ζεστό για τον χειμώνα, χωρίς να χάνει καθόλου από το στυλ του. Η απόχρωσή του είναι ανοιχτή, αφήνοντας για λίγο τη σκούρα παλέτα του χειμώνα στην άκρη. Συνδυάζεται με κάθε denim και chinos παντελόνι, ακόμα και με την αθλητική σας φόρμα τις ώρες της προπόνησης. Αποκτήστε ένα από τα πιο ευκολοφόρετα ανδρικά πλεκτά, εδώ.

Πουλόβερ DORIAN, passe partout κομμάτι Χειμώνας χωρίς μαύρο δεν γίνεται! Αποκτήστε το σκούρο πλεκτό με ένα κλικ και εντάξτε στην γκαρνταρόμπα σας ένα sexy πλεκτό με διχρωμία που ξεχωρίζει. Έχει V λαιμόκοψη και αποτελείται από 50% μαλλί, κατάλληλο δηλαδή για όλες τις θερμοκρασίες.

Ζακέτα φούτερ SEASONAL με φερμουάρ Η γραμμή της είναι κανονική, η κουκούλα έχει φόδρα και η βαμβακερή της σύνθεση την κάνει όλο και πιο εύκολη daily επιλογή για να είστε in fashion κάθε μέρα, επιλέγοντάς την. Φορέστε την και ανοιχτή με t-shirt, για ένα πιο sport look.

Πειραματιστείτε με τα dark και τα happy χρώματα ανδρικά πλεκτά και τις ανδρικές ζακέτες 3GUYS. Αγοράστε online, έξυπνα και πρωτότυπα επιλέγοντας μοναδικά fashion trends που ακολουθούν την μόδα, αλλά δεν παύουν να έχουν το δικό τους ύφος.

Θέλετε positive lifestyle; Σας αρέσει να ξεχωρίζετε φορώντας ποιοτικά outfits; Μπείτε στο 3guys.gr και φτιάξτε το δικό σας καλάθι αγορών για φέτος, σε μοναδικές τιμές που ξεχωρίζουν.

