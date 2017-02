/ Άσχημα τα νέα για όσους έχουν κάνει τατουάζ 14 Φεβρουαρίου 2017 | 01:11 μ.μ. Τι λένε οι γιατροί

Πολλά από τα μελάνια που χρησιμοποιούνται για να γίνουν τα τατουάζ, περιέχουν ορισμένα βαρέα μέταλλα, τα οποία έχουν συνδεθεί με προβλήματα υγεία, όπως ο καρκίνος και οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Ανάμεσα στα άλλα μέταλλα που βρίσκονται στα τατουάζ είναι υδράργυρος, μόλυβδος, αντιμόνιο, βηρύλλιο, κάδμιο και το αρσενικό. Ο υδράργυρος είναι μια νευροτοξίνη, που σημαίνει ότι έχει αρνητικές επιπτώσεις στο νευρικό σύστημα. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εγκέφαλο και να οδηγήσει σε σωματικές και συναισθηματικές διαταραχές. Ο μόλυβδος παρεμβαίνει σε μία ποικιλία διεργασιών του σώματος και είναι τοξικός για πολλά από τα όργανα και τους ιστούς του σώματος, συμπεριλαμβανομένης της καρδιάς, των οστών, τα έντερα, τα νεφρά, το νευρικό και το αναπαραγωγικό σύστημα.

Σε σοβαρές περιπτώσεις, τα συμπτώματα δηλητηρίασης από μόλυβδο κοινώς μολυβδίαση, μπορεί να περιλαμβάνουν επιληπτικές κρίσεις, κώμα και θάνατο. Άλλα συμπτώματα που συνήθως συνδέονται με την έκθεση στο μόλυβδο περιλαμβάνουν κοιλιακό άλγος, σύγχυση, κεφαλαλγία , αναιμία και ευερεθιστότητα. Το βηρύλλιο αναφέρεται ως καρκινογόνο της πρώτης κατηγορίας Α EPA. Η έκθεση σε αυτό, μπορεί να προκαλέσει την Χρόνια Νόσο του βηρυλλίου, μια συχνά θανατηφόρα ασθένεια των πνευμόνων. Το κάδμιο είναι ένα βαρύ μέταλλο που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, συμπεριλαμβανομένων των νεφρών, των οστών, και πνευμονική βλάβη. Το αρσενικό είναι ένα γνωστό καρκινογόνο, και οι νέες μελέτες έχουν επίσης βρεί ότι η έκθεση σε υψηλότερα επίπεδα αρσενικού οδηγεί σε γενετικές βλάβες. Το αντιμόνιο, έκθεση σε αντιμόνιο, μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια, το δέρμα και τους πνεύμονες. Καθώς συνεχίζεται η έκθεση, μπορεί να προκύψουν πιο σοβαρά προβλήματα, όπως ασθένειες των πνευμόνων, καρδιακά προβλήματα, διάρροια, σοβαρό έμετο και έλκη στομάχου. Οι φθαλικές ενώσεις, υδρογονάνθρακες και άλλες επικίνδυνες ενώσεις στο μελάνι των τατουάζ . Πολλά μελάνια τατουάζ περιέχουν επικίνδυνες φθαλικές ενώσεις και υδρογονάνθρακες. Οι φθαλικές ενώσεις, που περιέχονται επίσης σε πολλά καλλυντικά προϊόντα που θεωρούνται μη ασφαλη από την Περιβαλλοντική Ομάδα Εργασίας, έχει αποδειχθεί ότι μπορούν να βλάψουν το συκώτι, τα νεφρά, τους πνεύμονες και το αναπαραγωγικό σύστημα σε μελέτες σε ζώα. Τα μαύρα μελάνια τατουάζ συχνά κατασκευασμένα από προϊόντα που περιέχουν πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAH). Μεταξύ των PAH στα μελάνια είναι το βενζο (α ) πυρένιο, μια ένωση που προσδιορίζεται στην έκθεση της τοξικότητας της Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος ως "μια από τις πιο ισχυρές και καλά τεκμηριωμένες καρκινογόνες ουσίες του δέρματος." Η Αφαίρεση του Τατουάζ μπορεί να προκαλέσει μια σειρά επικίνδυνων χημικών αντιδράσεων σε όλο το σώμα . Καθώς ο χρόνος περνά, πολλοί άνθρωποι που αρχικά επέλεξαν ένα τατουάζ αποφασίζουν ότι θέλουν να το αφαιρέσουν. Σύμφωνα με μια έρευνα του 2006 στο περιοδικό της Αμερικανικής Ακαδημίας Δερματολογίας 17 τοις εκατό στις ηλικίες των 18-50 ετών ανθρώπων με τατουάζ έχουν εξετάσει την αφαίρεση του τατουάζ. Ωστόσο, η αφαίρεση τατουάζ μπορεί να είναι ακόμη πιο επικίνδυνη από το να κάνετε ένα τατουάζ. Μέχρι στιγμής η πιο κοινή μέθοδος για την αφαίρεση τατουάζ σήμερα είναι η αφαίρεση τατουάζ με λέιζερ – μια τεχνική όπου ένα λέιζερ χρησιμοποιείται σε επαναλαμβανόμενες συνεδρίες για να διαλυθεί το τατουάζ. Μόλις διαλύονται τα μελάνια του τατουάζ, οι ουσίες που περιέχουν, συμπεριλαμβανομένων των επικίνδυνων καρκινογόνων, όπως αυτές που περιγράφονται παραπάνω – απορροφώνται από τον οργανισμό και το κυκλοφορικό σύστημα. Πολλοί μπορεί να μην καταφέρουν να τα εξαλείψουν πλήρως από το σώμα τους ποτέ, αλλά ακόμη και να το καταφέρουν, έως ότου αποβληθούν από το σώμα, θα έχουν προλάβει να προκαλέσουν βλάβες πριν να εξαλειφθούν. Υπολογίζεται ότι 45 εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ έχουν τουλάχιστον ένα τατουάζ, εκ των οποίων τουλάχιστον 36 τοις εκατό των ενηλίκων στα τέλη των ’30 τους. Επίσης το αυτοάνοσο νόσημα της σαρκοείδωσης μπορεί να αναπτυχθεί δεκαετίες μετά τη στιγμή που έγινε το τατουάζ. Επιπλέον, οι καθηγητές Μπομπ Χάλεϊ και Πολ Φίσερ του University of Texas Southwestern διαπίστωσαν πως η διαδικασία του τατουάζ αποτελεί τη νούμερο ένα πηγή μετάδοσης της ηπατίτιδας C, εξαιτίας του ελλιπούς καθαρισμού των μηχανημάτων. Οι βακτηριακές λοιμώξεις είναι επίσης συνήθεις στα τατουάζ, ενώ έχει διαπιστωθεί και σχέση με τη σύφιλη και την ηπατίτιδα Β. Για όσους έχουν ήδη τατουάζ, η καλύτερη συμβουλή μπορεί να είναι για αυτούς να το κρατήσουν – αν δεν το θέλετε, τότε να χρησιμοποιήσετε ξεπερασμένες τεχνικές αφαίρεσης τατουάζ , όπως η χειρουργική επέμβαση η οποία αφήνει σημάδια στο χώρο του τατουάζ, αλλά είναι λιγώτερο επικίνδυνη. Αν δεν έχετε ήδη ένα τατουάζ, η καλύτερη συμβουλή είναι να μην κάνετε κανένα . Τατουάζ, δερματοστιξία, στιγματισμός, μαρκάρισμα . Στην αρχαία Αίγυπτο τατουάζ είχαν οι βασιλικοί ακόλουθοι και οι ιερείς των ειδώλων για να διακρίνονται. Οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν τη τεχνική της δερματοστιξίας ήδη από τη Μυκηναϊκή εποχή, ωστόσο δεν έπαυαν να την θεωρούν ως συνήθεια των βαρβάρων! Χαρακτηριστικό δουλείας, υποτέλειας και υποταγής! Ο Πλούταρχος αναφέρει πως οι Συρακούσιοι μετά τη συντριβή των Αθηναίων στις Συρακούσες της Σικελίας, έβαλαν ένα άλογο με τη μορφή τατουάζ στα μέτωπα των αιχμαλώτων! Οι Ρωμαίοι σημάδευαν με τατουάζ τους σκλάβους και τους εγκληματίες και με το γράμμα D τους λιποτάχτες! Αργότερα, το 750 μ. Χ. το ίδιο έκαναν και οι Κινέζοι στους εγκληματίες! Στη Νέα Γουινέα και στην Βιρμανία χρησιμοποιούταν ως διακριτικό των φυλών ενώ στη Νέα Ζηλανδία αποτελούσε έμβλημα τιμής! Οι Ινδιάνοι Τόμσον έλεγχαν το κουράγιο τους, κυρίως των νέων, εφαρμόζοντας τον οδυνηρότερο τρόπο τατουάζ! Στην Παραγουάη ήταν σύμβολο της εφηβείας ενώ κάποιες φυλές στην Ινδία το χρησιμοποιούσαν σαν μέσο καλλωπισμού και σεξουαλικής διέγερσης! Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα τατουάζ ήταν “προνόμιο” των ναυτών και των εγκληματιών. Στη φυλακή, τα τατουάζ –επαγγελματικά και ερασιτεχνικά– αποτύπωναν ανεξίτηλα στο σώμα τους την επιθυμία που είχαν αυτοί οι άντρες στη ψυχή τους: την αυτονομία και την ταυτότητα. Το υπέρτατο σύμβολο για τα μέλη συμμοριών ήταν τα τατουάζ της συμμορίας τους: ένα μόνιμο σημάδι που έδειχνε το σύνολο των υποχρεώσεων προς τη συμμορία. Αυτά τα τατουάζ μπορούν να αποκαλύψουν πολλά πράγματα, όπως: ποιος είσαι, ποιά είναι η συμμορία σου, ποιές είναι οι πεποιθήσεις σου (ρατσιστής κ.λπ.), τι έχεις κάνει, που ήσουν, πόσα χρόνια ήσουν στη φυλακή (που αναφέρεται επίσης ως “νεκρός χρόνος”), ακόμη και πράγματα, όπως πόσους έχεις σκοτώσει. Στα γνωστά σύμβολα συμπεριλαμβάνονται τα δάκρυα κάτω από το μάτι και ο ιστός αράχνης στους αγκώνες, που συμβολίζουν τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν. Αν και τα τελευταία χρόνια η σύνθεση των μελανιών των τατουάζ έχει αλλάξει, καθώς έχουν αφαιρεθεί ο μόλυβδος και οι αρωματικοί υδρογονάθρακες, έρευνα του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον στο Σιάτλ έχει επισημάνει ότι ακόμη και τα νέας γενιάς μελάνια περιέχουν οργανικά χρώματα, όπως είναι τα αζωχρώματα που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, που είναι δυνητικά επικίνδυνα και μπορεί να προκαλέσουν αλλεργίες, φαγούρα και εξανθήματα. Για τον λόγο αυτό οι ερευνητές είχαν υπογραμμίσει ότι όσοι πάσχουν από ψωρίαση ή έκζεμα πρέπει να προσέχουν περισσότερο, καθώς τα τατουάζ μπορεί να προκαλέσουν έξαρση της νόσου. Κάποιοι πιστεύουν ότι τα προσωρινά τατουάζ από χένα αυτά που μέχρι και δωδεκάχρονα κάνουν το καλοκαίρι, είναι πιο αθώα. Τα προσωρινά τατουάζ από χένα δεν είναι τόσο αθώα όσο θέλουμε να πιστεύουμε, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αμερικανικού Οργανισμού Φαρμάκων (FDA). Οι περισσότεροι από εμάς πιστεύουμε πως επειδή το τατουάζ με χένα δεν είναι μόνιμο– κρατάει από 3 ημέρες μέχρι μερικές εβδομάδες- δεν είναι και επικίνδυνο για την υγεία μας. Η Linda Katz, υπεύθυνη του τομέα Καλλυντικών του FDA δηλώνει: “Μόνο και μόνο επειδή δεν είναι μόνιμο ένα τατουάζ δε σημαίνει ότι δεν κρύβει κινδύνους» Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα τατουάζ, η χένα γίνεται στην επιφάνεια του δέρματος και δεν χρησιμοποιούνται βελόνες. Παρατηρούνται όμως σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις στο δέρμα που διαρκούν πολύ περισσότερο από όσο διαρκεί το ίδιο το τατουάζ. Τα δερματικά προβλήματα αρχίζουν αμέσως μετά το σχεδιασμό του τατουάζ ή λίγες εβδομάδες αργότερα. Τα πιο συχνά δερματικά προβλήματα από τη χρήση χένας είναι: φουσκάλες, κοκκινίνιλες, φωτοαλλεργία, μόνιμα σημάδια, κόκκινα σπυράκια με πύον. Η χένα είναι φυτικό προϊόν Τα φύλλα αποξηραίνονται, μετατρέπονται σε σκόνη η οποία αναμειγνύεται με κάποιο υγρό και γίνεται πάστα που μπορεί να χρωματίσει το δέρμα, τα μαλλιά και τα νύχια. Το χρώμα που αφήνει είναι κόκκινο-κάστανο. Αυτή είναι η κανονική πάστα χένας που παραδοσιακά χρησιμοποιούσαν μέχρι σήμερα. Η μαύρη χένα που αφήνει έντονο μαύρο χρώμα – και όχι γκρί- και διαρκεί περισσότερες απο 2 ημέρες θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη. Τι έχει λοιπόν η Μαύρη χένα που την κάνει τόσο βλαβερή για την υγεία μας;

Περιέχει τη χημική ουσία P-Phenylenediamine, PPD, ουσία ιδιαίτερα επικίνδυνη που μπορεί να προκαλέσει αλλεργίες και χρόνιες αλλεργικές αντιδράσεις και για το λόγο αυτό δεν πρέπει ποτέ να έρχεται σε επαφή με το δέρμα. Ο λόγος που χρησιμοποιείται το χημικό αυτό συστατικό στις βαφές είναι για να δίνει πιο έντονο, σκούρο χρώμα στα τατουάζ και με μεγαλύτερη διάρκεια. Τα ύποπτα νανοσωματίδια στα χρώματα

Ακόμη και για την εκδήλωση καρκίνου σε βασικά όργανα του ανθρώπινου οργανισμού ενοχοποιούνται τα τατουάζ. Ερευνητές επισημαίνουν ότι τα νανοσωματίδια από το μελάνι μπορούν να διεισδύσουν στο κυκλοφορικό σύστημα κι εν συνεχεία να συσσωρευτούν στη σπλήνα και στους νεφρούς, μπλοκάροντας έτσι την ικανότητα των οργάνων να φιλτράρουν τις βλαβερές ουσίες. Ερευνα του καθηγητή Δερματολογίας του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης, Γιόργκεν Σέραπ, έδειξε ότι σε 13 από τα 21 πιο δημοφιλή μελάνια για τατουάζ που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη περιέχονται καρκινογόνες χημικές ουσίες, γεγονός που είχε επιβεβαιωθεί και από παλαιότερες έρευνες, οι οποίες ανέφεραν ότι το μπλε και το πράσινο μελάνι περιέχουν, για παράδειγμα, κοβάλτιο, το κόκκινο υδράργυρο και το μαύρο βενζοπυρένιο, ουσία που έχει διαπιστωθεί ότι προκαλεί καρκίνο του δέρματος στα ζώα. “Εκατομμύρια Ευρωπαίοι κάνουν τατουάζ με χημικές ουσίες αγνώστου προελεύσεως» δήλωσε χαρακτηριστά ο Σέραπ, ζητώντας παράλληλα να γίνουν περαιτέρω μελέτες για τους πιθανούς κινδύνους τους, αλλά και να δίνονται γραπτές πληροφορίες σχετικά με αυτούς σε όσους επιθυμούν να κάνουν τατουάζ. “Πιστοποιημένα τα μελάνια μας, αλλά υπάρχουν κάποιοι που επιλέγουν κινεζικά".

Εκκληση για ακόμη πιο αυστηρή νομοθεσία και περαιτέρω έρευνα σχετικά με τα μελάνια που χρησιμοποιούνται στα τατουάζ ζητούν οι επιστήμονες, που κατέληξαν στο συμπέρασμα πως τα tattoo ενδέχεται να ευθύνονται για περιπτώσεις εμφάνισης καρκίνου σε βασικά όργανα του ανθρώπινου σώματος, όπως αναφέρει το tonwtiko. Παρά το γεγονός πως σχετικές επιστημονικές μελέτες που διεξήχθησαν τα τελευταία χρόνια έχουν καταγράψει ελάχιστα περιστατικά καρκίνων στην περιοχή ενός τατουάζ, οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και ζητούν από τις αρμόδιες αρχές να ερευνήσουν εξονυχιστικά κάθε ενδεχόμενο.

Πηγή: E-Radio

