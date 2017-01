/ Geometric Decoration ή αλλιώς η τάση που θα λατρέψεις τη φετινή χρονιά 4 Ιανουαρίου 2017 | 07:30 μ.μ. Εμείς οι γυναίκες έχουμε μία μικρή (τόση δα) εμμονή με τις τάσεις. Λίγο πριν τρέξουμε στα καταστήματα, φροντίζουμε να ενημερωνόμαστε για τα νέα trends ώστε να αγοράσουμε τα πιο in κομμάτια της σεζόν. Η λέξη όμως ''τάση'' ή trend δε μας εξιτάρει μόνο στα ρούχα αλλά ακόμα και στη διακόσμηση του σπιτιού μας. Νέα χρονιά, νέες αποφάσεις άρα και νέες αλλαγές στο σπίτι. Ακόμα και αν ο χειμώνας βρίσκεται στα καλύτερά του, εσύ μπορείς να δώσεις μία νότα ανανέωσης στους χώρους του σπιτιού σου άρα και στην... καθημερινότητά σου. Ειδικά αν περνάς μία περίοδο που δεν έχεις όρεξη για πολλά πολλά, σου συνιστώ να το ''ρίξεις'' στη διακόσμηση. Οι μικροαλλαγές μέσα στο σπίτι, θα σου φτιάξουν εκατό τοις εκατό τη διάθεση. I promise it. Τα γεωμετρικά σχέδια είναι μία από τις πιο in τάσεις για το 2017. Δε χρειάζεται να επενδύσεις αρκετά χρήματα για να μεταμορφώσεις το σπίτι σου καθώς μπορείς ακόμα και να αλλάξεις το σαλόνι σου με μερικά μαξιλάρια ή διακοσμητικά χώρου/τοίχου. Αν πάλι είσαι αποφασισμένη για ριζικές αλλαγές σε κάποιο χώρου του σπιτιού, τότε θα σου προτείναμε να βάψεις κάποιον τοίχο με γεωμετρικό τρόπο. Θα ταίριαζε τόσο σε έναν από τους τοίχους της κρεβατοκάμαράς σου όσο και του σαλονιού σου.

