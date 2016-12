/ Τα 10 καλύτερα τραγούδια του George Michael 26 Δεκεμβρίου 2016 | 03:08 μ.μ. Από τη στιγμή που η γλυκιά φωνή των Wham! έφτασε στα αυτιά όλου του κόσμου το 1983, o George Michael μας έδινε πάντα την καρδιά του. Σε κάθε ερμηνεία, σε κάθε στίχο. Το πρώτο του σόλο άλμπουμ (Faith) κυκλοφόρησε το 1987 πουλώντας περισσότερα από 20 εκατ. αντίντυπα σε όλο τον κόσμο, με το αμφιλεγόμενο, για την εποχή, single “I Want Your Sex”). Κατάφερε να μας παραδώσει 4 διαχρονικα άλμπουμ, (Faith, Listen Without Prejustice Vol.1, Older και Patience) 1 live EP, 1 live άλμπουμ και μας εξέπληξε ευχάριστα με το ‘Songs From The Last Century’ με jazz διασκευές σε κομμάτια όπως το Roxanne των Police. Ο Νίκος Γιασσάκης επιλέγει τα καλύτερα τραγούδια του George Michael: 1. Freedom

2. One More Try

3. Faith

4. Father Figure

5. Too Funky

6. Careless Whisper

7. Amazing

8. Fast Love

9. Move On

10. I Want Your Sex Πηγή: e-radio Προσθήκη Σχόλιου Τα 10 καλύτερα τραγούδια του George Michael

