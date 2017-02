/ Η λύση της Toyota που θα κάνει τα παιδιά να κάθονται ήσυχα μέσα στο αυτοκίνητο 19 Φεβρουαρίου 2017 | 02:20 μ.μ. Το interactive παράθυρο που θα κάνει πιο ενδιαφέρουσες τις διαδρομές

Ονομάζεται «Window of the World». Οι μηχανικοί της Toyota μαζί με το Ινστιτούτο Διαδραστικότητας και Σχεδιασμού της Κοπεγχάγης, έχουν βάλει μπροστά ένα concept το οποίο θα κάνει σίγουρα τις διαδρομές με το αυτοκίνητο πολύ πιο ευχάριστες αλλά και πιο... ενημερωτικές. Ο επιβάτης θα μπορεί να κάνει ζουμ στις εικόνες που βλέπει έξω από αυτό, να δει πληροφορίες για την διαδρομή, για την απόσταση του αυτοκινήτου από ένα σημείο που θα επιλέξει και να μάθει τα ονόματα δέντρων, πόλεων κλπ. που προσπερνά αλλά δεν ξέρει. Επίσης μπορεί να σχεδιάζει πάνω στο παράθυρο, να κάνει μετάφραση μιας λέξεις για να μπορεί να συνεννοηθεί σε ξένη χώρα. Το concept βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο, ωστόσο η Toyota δημοσιοποίησε ένα βίντεο για το πως θα είναι το διαδραστικό παράθυρο που θα κάνει την διαδρομή πιο ενδιαφέρουσα και λογικά, θα κρατάει τα παιδιά ήσυχα κατά την διάρκεια της διαδρομής. Πηγή: E-Radio Προσθήκη Σχόλιου Η λύση της Toyota που θα κάνει τα παιδιά να κάθονται ήσυχα μέσα στο αυτοκίνητο

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία που σημειώνονται με *



Return to category Σχόλια Παρακαλούμε τα σχόλια σας να είναι κόσμια και να μην περιέχουν υβριστικό περιεχόμενο.