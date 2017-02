/ 6 κομμάτια που μπορείς να φορέσεις και τον χειμώνα και την άνοιξη 22 Φεβρουαρίου 2017 | 12:05 μ.μ. Η μετάβαση από τον χειμώνα στην άνοιξη φέρνει σταδιακές αλλαγές στις καθημερινές μας εμφανίσεις. Θέλουμε περισσότερο χρώμα και πιο ελαφριά ρούχα. Το κατάλληλο ξεσκαρτάρισμα στη ντουλάπα μας για να δούμε τι θα κρατήσουμε και τι φυλάξουμε πριν εντάξουμε τα ανοιξιάτικα ρούχα, δεν αργεί. Υπάρχουν κομμάτια που συνηθίζουμε να φοράμε τον χειμώνα αλλά με τους κατάλληλους συνδυασμούς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και την φετινή Ανοιξη. Ενα μακρύ, μαύρο παλτό σαφώς δεν θα το φορέσετε και την Ανοιξη, αλλά ένα μαύρο, δερμάτινο jacket – που ήδη μπορεί να έχετε στην ντουλάπα σας- σίγουρα. Eνα oversized πουλόβερ που φορούσατε συνέχεια κατά τη διάρκεια του χειμώνα θα μπει στην άκρη. Ενα πιο ελαφρύ, ανοιχτόχρωμο πουλόβερ, όμως, όχι γιατί μπορεί να φορεθεί κάποιο δροσερό, ανοιξιάτικο βράδυ. Ακολουθούν 6 κομμάτια που φοριούνται και τον χειμώνα αλλά και την άνοιξη! 1) Σουέντ τζάκετ, σουέντ φούστα : Το σουέντ είναι ένα τρεντ που θα δούμε πολύ την φετινή άνοιξη. Πολύ πιθανό είναι φορούσατε κάποιο σουέντ κομμάτι και τον φετινό χειμώνα. Κρατήστε το για τις πρώτες ανοιξιάτικες ημέρες.

2) Μεταξωτά κασκόλ: Ενα πλεκτό κασκόλ δεν ταιριάζει σε μια ανοιξιάτικη εμφάνιση για πολλούς λόγους. Ενα μεταξωτό κασκόλ, όμως ναι. Αν το έχετε ήδη στην ντουλάπα σα, κρατήστε το και μην το φυλλάξετε για να το φορέσετε τον επόμενο χειμώνα.

3) Ελαφριά πουλόβερ: Τα oversized πουλόβερ πάνε στην άκρη. Ενα πιο ελαφρύ και ανοιχτόχρωμο, όμως, πουλόβερ μπορεί να φορεθεί άνετα μια ανοιξιάτικη ημέρα.

4) Τζιν τζάκετ: Ενα τζιν τζάκετ μπορεί να φορεθεί τόσο τον χειμώνα (όταν ο καιρός το επιτρέπει βέβαια) όσο και την άνοιξη.

5) Δερμάτινο τζάκετ: Eίναι μια από τις επιλογές που τον φετινή άνοιξη θα είναι ψηλά στις προτιμήσεις. Το δερμάτινο τζάκετ το είδαμε, μάλιστα, σε πολλές street style εμφανίσεις στις Εβδομάδες Μόδας της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου.

6) Ankle boots: Μπορούν να φορεθούν κάλλιστα και σε μια ανοιξιάτική σας εμφάνιση. Οι over the knee μπότες, σαφώς, πάνε στην άκρη. Σχετικά άρθρα Oι 10 τοπ συνδυασμοί για την Ανοιξη του 2017

Πηγή: Bovary

