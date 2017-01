/ Λατρεύει τα χόρτα και τη φάβα και το δηλώνει και στα ελληνικά 10 Ιανουαρίου 2017 | 02:17 μ.μ. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ύμνησε την Ελλάδα στην τελετή των βραβείων Χρυσές Σφαίρες

Χόρτα, φάβα... Πόσο πιθανό ήταν να ακουστούν αυτές οι λέξεις, στα ελληνικά στο κόκκινο χαλί για τις Χρυσές Σφαίρες; Όλα όμως είναι πιθανά με την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Η αμερικανίδα σταρ, περπάτησε στο κόκκινο χαλί για την τελετή των βραβείων Χρυσές Σφαίρες και κάπου εκεί συνάντησε τον ρεπόρτερ του Greeek Reporter. Η 51χρονη Κάρι του «Sex and the City», ρωτήθηκε αν η Ελλάδα εξακολουθεί και παραμένει μια από τις αγαπημένες της χώρες και εκείνη απάντησε με ενθουσιασμό. «Πώς να περιγράψει κανείς ότι αισθάνεται σαν το σπίτι του σε μία χώρα ή γιατί την αγαπά», απάντησε η Πάρκερ, προσθέτοντας ότι είναι ένας συνδυασμός των ανθρώπων, του πολιτισμού, της ιστορίας, του φαγητού και της μουσικής. Όπως εξήγησε οι λόγοι που αγαπά τη χώρα μας είναι «Οι άνθρωποι, ο πολιτισμός, η ιστορία, το φαγητό, η μουσική» ενώ δε παρέλειψε να απαριθμήσει τα φαγητά που λατρεύει και πάντα φροντίζει να τρώει. «Λατρεύω τα χόρτα, τη φάβα, την ελληνική σαλάτα, το αρνί, τα πάντα» είπε και έκλεισε τη συνέντευξη λέγοντας «γεια σου» και «ευχαριστώ» στον δημοσιογράφο στα ελληνικά. Πηγή: newsbeast Προσθήκη Σχόλιου Λατρεύει τα χόρτα και τη φάβα και το δηλώνει και στα ελληνικά

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία που σημειώνονται με *



Return to category Σχόλια Παρακαλούμε τα σχόλια σας να είναι κόσμια και να μην περιέχουν υβριστικό περιεχόμενο.