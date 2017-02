/ Ο Τζόνι Ντεπ χρεοκόπησε - Ξοδεύει 2 εκατομμύρια δολάρια τον μήνα 9 Φεβρουαρίου 2017 | 02:40 μ.μ. Τα τρελά έξοδα του χολιγουντιανού σταρ

Εχοντας τους πιστωτές στο κατόπι του, ο Τζόνι Ντεπ αποφάσισε τελικά να σφίξει το ζωνάρι, απέλυσε τον μάνατζερ που είχε τα τελευταία χρόνια και τον σέρνει στα δικαστήρια για κακοδιαχείριση. Τα οικονομικά προβλήματα του διάσημου ηθοποιού έγιναν γνωστά την περασμένη εβδομάδα. Ο Ντεπ βρίσκεται στο χείλος της πτώχευσης εξαιτίας του υπερβολικά ακριβού τρόπου ζωής του, αφού ξοδεύει 2 εκατομμύρια δολάρια τον μήνα! Η πρώτη του κίνηση ήταν να απολύσει τον διάσημο μάνατζερ Tracey Jacobs και να προσλάβει κάποιον που του στοιχίζει φθηνότερα. Ο Ντεπ δούλευε με τον συγκεκριμένο ατζέντη από το 1989 και χρωστάει ένα μέρος της φήμης του σε αυτόν τον ατζέντη, που είναι ανάρπαστος στο Χόλιγουντ. Τα οικονομικά προβλήματα του Τζόνι Ντεπ οφείλονται εν μέρει στο πάθος του για τα ωραία πράγματα. Ο ηθοποιός κατέχει μια τεράστια συλλογή από έργα τέχνης, έχει 45 πολυτελή αυτοκίνητα και είναι ιδιοκτήτης 14 ακινήτων σε όλο τον κόσμο. Επίσης, το διαζύγιό του με την ηθοποιό Αμπερ Χερντ του κόστισε 7 εκατομμύρια δολάρια.

Πώς ξοδεύει τα χρήματά του ο Τζόνι Ντεπ; • 30.000 δολάρια τον μήνα για καλά κρασιά

• 238.000 δολάρια τον μήνα για να πληρώνει 40 άτομα εργαζόμενους στο σπίτι του

• 159.000 δολάρια τον μήνα για το ιδιωτικό του αεροπλάνο

• 119.330 δολάρια τον μήνα για σωματοφύλακες Δείτε τη λίστα που έκανε η Daily Μail: Ο ηθοποιός υπέγραψε με μια νέα εταιρεία ατζέντηδων, τη CAA, αφού όπως δήλωσε ο δικηγόρος του, «είναι πιο ευαίσθητοι στην οικονομική του κατάσταση». Στην πραγματικότητα, τα προβλήματά του ξεκίνησαν από τη στιγμή που δεν πλήρωνε εγκαίρους τους φόρους του και τα πρόστιμα ανέρχονται σε πολλά εκατομμύρια. Αλλά και τα κέρδη του Τζόνι Ντεπ μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Μερικές από τις πρόσφατες ταινίες του, Alice Through the Looking Glass, Transcendence, και Mordecai, όχι μόνο δεν έφεραν τα κέρδη που αναμενόταν, αλλά δέχτηκαν τη χειρότερη κριτική. Τα τελευταία χρόνια ο Τζόνι Ντεπ ξόδεψε 8 εκατομμύρια λίρες για να αγοράσει μαζικά έργα τέχνης, καθώς και 70 συλλεκτικές κιθάρες, πρόσφερε στον εαυτό του ένα πολυτελές γιοτ αξίας 14,3 εκατομμυρίων λιρών, ενώ ανάμεσα στα τρελά έξοδά του ήταν και ένα κανόνι αξίας 2,4 εκατομμυρίων για να εκτοξεύσει τις στάχτες του φίλου του συγγραφέα Hunter S Thompson στο Διάστημα! Οι πρώην μάνατζερ δήλωσαν ότι προειδοποιούσαν συχνά τον 53χρονο ηθοποιό για τον τρόπο ζωής του τις δύο τελευταίες δεκαετίες, αλλά δεν άκουγε τίποτα. Εξακολουθούσε να ξοδεύει αλόγιστα, χωρίς να ακούει τις συμβουλές τους. Ο Ντεπ κέρδισε βέβαια πολλά εκατομμύρια στην περίοδο μεταξύ 1999 και 2016, όταν έπαιξε τον ρόλο του Τζακ Σπάροου στους «Πειρατές της Καραϊβικής». Οι πέντε ταινίες που γύρισε ως Τζακ Σπάροου του απέφεραν κέρδη 200 εκατομμυρίων δολαρίων. «Ο Ντεπ και μόνο ο Ντεπ είναι υπεύθυνος για τα οικονομικά προβλήματα στα οποία βρίσκεται σήμερα», λένε οι πρώην αντζέντηδες και η υπόθεση θα κριθεί στα δικαστήρια του Λος Αντζελες. Πηγή: iefimerida Προσθήκη Σχόλιου Ο Τζόνι Ντεπ χρεοκόπησε - Ξοδεύει 2 εκατομμύρια δολάρια τον μήνα

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία που σημειώνονται με *



Return to category Σχόλια Παρακαλούμε τα σχόλια σας να είναι κόσμια και να μην περιέχουν υβριστικό περιεχόμενο.