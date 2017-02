/ Oι 10 τοπ συνδυασμοί για την Ανοιξη του 2017 18 Φεβρουαρίου 2017 | 10:58 π.μ. Η Ανοιξη πλησιάζει και η διάθεσή μας αλλάζει, γίνεται πιο ανάλαφρη. Θέλουμε περισσότερο χρώμα. Και φέτος θα το φορέσουμε όπως δείχνουν οι πασαρέλες του εξωτερικού για τα ρούχα της φετινής Ανοιξης. Θα δούμε μανίκια με «άποψη», prints που συνδυάζονται με φαντασία (floral, πουά, patchwork), leather jackets, jumpsuits που θα φοριούνται από το πρωί ως το βράδυ, το -πάντα- κλασικό λευκό, leggings σε έντονα χρώματα, κεντήματα πάνω σε statement κομμάτια, trench coats. Οι συνδυασμοί που μπορούμε να κάνουμε είναι αμέτρητοι. Οι σταρ των street style εμφανίσεων μας δίνουν έμπνευση. Στους δρόμους του εξωτερικού έχουμε ήδη δει ρούχα που μας έχουν εμπνεύσει. All day εμφανίσεις σικάτες που μπορούν να προσαρμοστούν στο σωματότυπο της κάθε γυναίκας. Ανοιξιάτικα ρούχα που έχετε από προηγούμενες σεζόν μπορούν να αξιοποιηθούν. Ακολουθούν 10 street style συνδυασμοί που είδαμε μας άρεσαν. 1) Το έντονο ροζ θα είναι πρωταγωνιστής την φετινή Ανοιξη και μπορεί να συνδυαστεί πολύ αρμονικά με μπλε σκούρο. Πηγή φωτογραφίας: harpersbazaar.com 2) Ρίγες: Ενα stripped κοστούμι είναι ό,τι πιο classy την φετινή Ανοιξη. Μας αρέσει! Πηγή φωτογραφίας: glamradar.com 3) Bell sleeves: Για άλλη μια φορά τα μεγάλα μανίκια θα έχουν θέση στις καθημερινές επιλογές μας. Ενα ρούχο που σίγουρα κάνει την διαφορά. Πηγή φωτογραφίας: fashion-agony.com 4) Off the shoulder: Ωμος έξω, ένα άκρως σέξι trend. Ενα τέτοιο τοπ μπορεί να συνδυαστεί άψογα με το κλασικό τζιν. Πηγή φωτογραφίας: Pinterest 5) Διαφάνεια: Ο παρακάτω συνδυασμός συνταιριάζει δύο trend μαζί. Την διαφάνεια και το αθλητικό τοπ που θα δούμε πολύ. Πηγή φωτογραφίας: Pinterest 6) Ναι στο εντονο floral! Εντονα χρώματα, λουλουδάτα σχέδια! Πηγή φωτογραφίας: vintagevicar22.wordpress.com 7) Arty pop: Ενα sweatshirt με ένα pop art print και ένα τζιν παντελόνι δημιουργεί ένα άκρως νεανικό και φρέσκο στιλ. Πηγή φωτογραφίας: fotogallery.donnaclick.it 8) Jumpsuits από το πρωί μέχρι το βράδυ: Ενα κομμάτι που θα φορεθεί πάρα πολύ την φετινή Ανοιξη Πηγή φωτογραφίας: fashiongum.com 9) Πουά και leather: Πουά φόρεμα και leather jacket. Σέξι και ρομαντικό στιλ Πηγή φωτογραφίας: street776.rssing.com 10) Κίτρινο, λαμπερό σαν τον ήλιο: Θα το δούμε πολύ! Ενα κίτρινο jacket αποτελεί statement κομμάτι. Πηγή φωτογραφίας: portrel.com Σχετικά άρθρα Τι είναι το drouser και πώς φοριέται

1 0 τρόποι για να φορέσεις ένα floral φόρεμα

