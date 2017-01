/ Αυτές είναι οι πιο ασφαλείς αεροπορικές εταιρείες για το 2016 8 Ιανουαρίου 2017 | 01:35 μ.μ. Ποια εταιρεία είναι στην κορυφή

Παρόλο που υπήρξαν αεροπορικά δυστυχήματα που συγκλόνισαν παγκοσμίως μέσα στο 2016, έρευνα του ιστότοπου AirlineRatings.com, αποδεικνύει ότι η χρονιά που πέρασε ήταν η πιο ασφαλής των τελευταίων 20 ετών. Μάλιστα, το 2016 ήταν η δεύτερη πιο ασφαλής χρονιά για να ταξιδέψει κανείς, στην ιστορία της αεροπλοΐας. Το 2016 συνέβησαν 19 αεροπορικά δυστυχήματα που κόστισαν τη ζωή σε 325 ανθρώπους. Το 2015 έχασαν τη ζωή τους 560 άνθρωποι σε 16 αεροπορικά δυστυχήματα. Στην κορυφή της αεροπορικής ασφάλειας για τέταρτη συνεχή χρονιά, η αυστραλέζικη Qantas, η οποία κατέχει και το ρεκόρ μηδενικών θανάτων από ατύχημα. Αναλυτικά οι πιο ασφαλείς αεροπορικές εταιρείες για το 2017 είναι –με αλφαβητική σειρά, πέρα από την Quantas- οι: Qantas

Air New Zealand

Alaska Airlines

All Nippon Airways

British Airways

Cathay Pacific Airways

Delta Air Lines

Etihad Airways

EVA Air

Finnair

Hawaiian Airlines

Japan Airlines

KLM

Lufthansa

Scandinavian Airline System

Singapore Airlines

Swiss

United Airlines

Virgin Atlantic

Virgin Australia Η συγκεκριμένη λίστα δεν περιλαμβάνει τις εταιρίες χαμηλού κόστους, οι οποίες συγκρίνονται σε ξεχωριστή λίστα. Πηγή: E-Radio Προσθήκη Σχόλιου Αυτές είναι οι πιο ασφαλείς αεροπορικές εταιρείες για το 2016

