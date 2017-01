/ Oscars 2017: Αυτές είναι οι υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία 24 Ιανουαρίου 2017 | 07:22 μ.μ. Υποψήφιος και ο «Αστακός» του Λάνθιμου

Πριν λίγο ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία Όσκαρ, τα οποία θα απονεμηθούν στις 26 Φεβρουαρίου με παρουσιαστή τον Τζίμι Κίμελ. Το μιούζικαλ La La Land, με πρωταγωνιστές τον Ράιαν Γκόσλινγκ και την Έμμα Στόουν είναι υποψήφιο σε 14 κατηγορίες, σπάζοντας το ρεκόρ της θρυλικής ταινίας Mary Poppins. Υποψήφιες για το 'Οσκαρ καλύτερου α' γυναικείου ρόλου είναι οι ηθοποιοί: Ιζαμπέλ Ιπέρ, Ρουθ Νέγκα, Νάταλι Πόρτμαν, Εμα Στόουν και Μέριλ Στριπ. Φέτος η απονομή θα έχει και χρώμα.. ελληνικό με τη συμμετοχή του Γιώργου Λάνθιμου και του Ευθύμη Φιλίππου με τον «Αστακό», στη κατηγορία καλύτερου σεναρίου. Καλύτερη Ταινία

Arrival Fences

Hacksaw Ridge

Hell or High Water Hidden

Figures

La La Land

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight Υποψήφιοι για το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου

Casey Affleck, Manchester by the Sea

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

Ryan Gosling, La La Land

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Denzel Washington, Fences Υποψήφιοι για το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου

Isabelle Huppert, Elle

Ruth Negga, Loving

Natalie Portman, Jackie

Emma Stone, La La Land

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins Υποψήφιοι δεύτερου ανδρικού ρόλου

Mahershala Ali, Moonlight

Jeff Bridges, Hell or High Water

Lucas Hedges, Manchester by the Sea

Dev Patel, Lion

Michael Shannon, Nocturnal Animals Υποψήφιοι δεύτερου γυναικείου ρόλου

Viola Davis, Fences

?Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden Figures

Michelle Williams, Manchester by the Sea Καλύτερης σκηνοθεσίας

Arrival

Hacksaw Ridge

La La Land

Manchester by the Sea

Moonlight Διασκευασμένου σεναρίου

Arrival

Fences

Hidden Figures

Lion

Moonlight Πρωτότυπο Σενάριο

Hell or High Water

La La Land

Ο Αστακός

Manchester by the Sea

20th Century Women Μουσική

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Passengers Κοστούμια

Allied

Fantastic Beasts

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land Makeup-Κομμώσεις

A Man Called Ove

Star Trek: Beyond

Suicide Squad Ήχος

Arrival

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully Μιξάζ

Arrival

Hacksaw Ridge

La La Land

Rogue One: A Star Wars Story

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Arrival

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Hail, Caesar!

La La Land

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Arrival

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Hail, Caesar!

La La Land

Passengers

