/ Ποια είναι η αναλογία αντρών/γυναικών στην Ελλάδα 12 Ιανουαρίου 2017 | 05:56 μ.μ. Σε ποιες χώρες είναι περισσότεροι οι άντρες, σε ποιες οι γυναίκες

Έχει επικρατήσει η άποψη ότι οι γυναίκες είναι πολύ περισσότερες από τους άντρες και, ως εκ τούτου, σε κάθε άντρα αντιστοιχεί πάνω από μία γυναίκα. Κατά πόσον όμως αυτό είναι αλήθεια; Μήπως είναι απλά μια «δικαιολογία» των αντρών για το θέμα της απιστίας; Τελικά, ποια είναι η αναλογία αντρών/γυναικών στην Ελλάδα, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο; Σε ποιες χώρες πρέπει να πάτε για να σας... αντιστοιχούν περισσότερα του ενός άτομα του αντίθετου φύλου; Ο χάρτης που ακολουθεί είναι διαδραστικός και απεικονίζει ακριβώς αυτό: την αναλογία αντρών/γυναικών σε κάθε χώρα. "Περνώντας" με το ποντίκι του υπολογιστή πάνω από την χώρα που σας ενδιαφέρει (mouse over) θα δείτε έναν δεκαδικό αριθμό, ο οποίος προκύπτει από την διαίρεση του λόγου αριθμός ανδρών/αριθμός γυναικών στην χώρα αυτή. Αν ο αριθμός είναι μικρότερος του 1, τότε στην εν λόγω χώρα ζουν περισσότερες γυναίκες. Αν ο αριθμός είναι μεγαλύτερος του 1, τότε οι άντρες είναι περισσότεροι. Όπως βλέπετε, η χώρα όπου οι άντρες είναι πολύ περισσότεροι από τις γυναίκες είναι τα Ηνωμένα Αραβικά εμιράτα (2,2) και ακολουθεί το Κατάρ (1,99), δηλαδή σχεδόν 2 άντρες για κάθε γυναίκα! Από την άλλη πλευρά, οι γυναίκες στην Εσθονία είναι σαφώς περισσότερες από τους άνδρες (0,84) και ακολουθούν οι Ουκρανία και Ρωσία (0,85). Στην Ελλάδα, η αναλογία αντρών/γυναικών είναι 0,96. Αυτά, για να ξέρουμε τι λέμε και με στοιχεία...

via chartsbin.com Πηγή: topontiki Προσθήκη Σχόλιου Ποια είναι η αναλογία αντρών/γυναικών στην Ελλάδα

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία που σημειώνονται με *



Return to category Σχόλια Παρακαλούμε τα σχόλια σας να είναι κόσμια και να μην περιέχουν υβριστικό περιεχόμενο.