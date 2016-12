/ 13 λόγοι για να αγαπήσετε τα ρόδια 21 Δεκεμβρίου 2016 | 03:48 μ.μ. Το ρόδι εκτιμάται από πολλούς λαούς, από τα αρχαία κιόλας χρόνια για τη νοστιμιά του, αλλά και για την σημαντική του συμβολή στην υγεία και την ομορφιά μας.Ένα από τα πιο αγαπημένα φρούτα, το ρόδι, προσφέρει κάτι περισσότερο από απίστευτη γεύση. Είναι ιδιαίτερα θρεπτικό, έχει θεραπευτικές υπερδυνάμεις και φυσικά είναι και… γούρικο. Πλούσιος σε βιταμίνες (Α, C, Ε, φυλλικό οξύ), σίδηρο, κάλιο και φυτικές ίνες, αυτός ο κόκκινος καρπός, έχει επίσης λίγες θερμίδες.

Εκτός λοιπόν από το να το… σπάτε για γούρι, βάλτε κι εσείς το ρόδι στη διατροφή σας και φέρτε καλοτυχία στην υγεία σας.

1. Αντιγηραντικές ιδιότητες : τα ρόδια περιέχουν σημαντικές ποσότητες αντιοξειδωτικών, τα οποία καταπολεμούν τις βλαβερές ελεύθερες ρίζες. Σε μελέτη έχει βρεθεί ότι το ρόδι και τα μούρα, έχουν την ισχυρότερη αντιοξειδωτική δράση σε κυτταρικό επίπεδο, σε σύγκριση με άλλα 25 φρούτα που εξετάστηκαν. Επίσης, το ρόδι βοηθά και στην καταπολέμηση της ακμής και στην αντιμετώπιση της ξηροδερμίας. 2. Προστασία των νεφρών : Νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, έδειξε ότι ένα εκχύλισμα από το ρόδι, εμποδίζει τη νεφρική βλάβη και προστατεύει τα νεφρά από τις επιβλαβείς τοξίνες. 3. Προστασία του ήπατος : Νέα έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό Toxicology and Industrial Health, έδειξε ότι ο χυμός του ροδιού, όχι μόνο προστατεύει το ήπαρ, αλλά και βοηθά στην αναγέννησή του όταν υπάρχει βλάβη. 4. Τόνωση του ανοσοποιητικού : Τα ρόδια και ο χυμός τους έχουν σημαντικές ποσότητες βιταμίνης C, που τονώνει το ανοσοποιητικό και μας προστατεύει από ασθένειες. 5. Αντιαλλεργικές ιδιότητες : Τα ρόδια έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ουσίες που ονομάζονται πολυφαινόλες, οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τις βιοχημικές διεργασίες που συνδέονται με αλλεργίες. 6. Προστατεύει από καρδιακές παθήσεις : Νέα έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό Atherosclerosis, δείχνει ότι το ρόδι βελτιώνει την ικανότητα του σώματος να συνθέσει τη χοληστερόλη και καταστρέφει τις ελεύθερες ρίζες στο αγγειακό σύστημα. 7. Προστασία από τον καρκίνο του προστάτη : Έρευνα που έγινε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Riverside και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Translational Oncology, έδειξε ότι ο χυμός και το εκχύλισμα του ροδιού, καταστρέφουν τα συγκεκριμένα καρκινικά κύτταρα. 8. Προστασία από τον καρκίνο του μαστού : Επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Riverside, μελέτησαν τις επιδράσεις του χυμού του ροδιού και τα θρεπτικά συστατικά του και βρήκαν ότι κάποια από αυτά δρουν κατά του καρκίνου του μαστού. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο χυμός ροδιού και τα εκχυλίσματά του «είναι δυνητικά μια πολύ αποτελεσματική θεραπεία για την πρόληψη της εξέλιξης του καρκίνου ...». 9. Προστασία από τον καρκίνο του δέρματος : Η κατανάλωση ροδιού συσχετίστηκε με μείωση και στους δύο κύριους τύπους καρκίνου του δέρματος -το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα και το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, σύμφωνα με νέα έρευνα στο British Journal of Dermatology. 10. Προστασία του DNA : Τα αντιοξειδωτικά και/ή τα φυτοθρεπτικά συστατικά στα ρόδια, φαίνεται επίσης να αλληλεπιδρούν με το γενετικό υλικό του σώματος για την προστασία του. 11. Ομαλοποίηση της αρτηριακής πίεσης : Πρόωρη έρευνα διαπίστωσε ότι το εκχύλισμα ροδιού μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της αύξησης της αρτηριακής πίεσης που συνδέεται με την κατανάλωση τροφών υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά.



12. Ρύθμιση του μεταβολικού συνδρόμου : Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Food and Function, έδειξε ότι το ρόδι βοηθά στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, βελτιώνει την ευαισθησία του σώματος στην ινσουλίνη, μειώνει τη φλεγμονή και βελτιώνει πολλούς άλλους παράγοντες που έχουν να κάνουν με το μεταβολικό σύνδρομο, που συχνά οδηγεί στην παχυσαρκία και είναι πρόδρομος του διαβήτη. Λόγω αυτών, το ρόδι μπορεί να βοηθήσει την απώλεια βάρους. 13. Κατά των λοιμώξεων : Νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Food and Chemical Toxicology, διαπίστωσε ότι ένα εκχύλισμα του ροδιού, αυξάνει την αποτελεσματικότητα ενός φαρμάκου που χρησιμοποιείται ενάντια στα «αρνητικά κατά Γκραμ» βακτήρια.

Πώς να απολαύστε τα ρόδια

Μπορείτε να τα φάτε φρέσκα, για ένα νόστιμο σνακ ή επιδόρπιο ή να χρησιμοποιήσετε τους σπόρους τους σε σαλάτες.

Επίσης, πίνετε χυμό ροδιού για ένα δροσιστικό ποτό που καταπολεμά το σάκχαρο, είτε περιχύστε με αυτόν τις σαλάτες σας ή και τα smoothies.

