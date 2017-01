/ Ρούχα που θα σε κρατήσουν ζεστή (και σέξι) στο κρύο που έρχεται 6 Ιανουαρίου 2017 | 01:24 μ.μ. Στην καρδιά του χειμώνα, με τις θερμοκρασίες χαμηλές καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας, είναι σημαντικό να νιώθουμε προστατευμένες από το κρύο και άνετες. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι επιλογές μας τον χειμώνα δεν μας επιτρέπουν να είμαστε σέξι. Μπορείς να νιώθεις μια ζεστή αγκαλιά όλη μέρα αρκεί να κάνεις τις σωστές επιλογές. Αν πιστεύεις ότι το να ντύνεσαι βαριά δεν σου επιτρέπει να είσαι θηλυκή, τότε ήρθε η στιγμή να δεις ότι υπάρχουν ρούχα που τον χειμώνα κάνουν την διαφορά και εσύ να νιώθεις ότι έχεις την καλύτερη σχέση με τον σώμα σου. «Ζήτω η άνεση» είναι το μότο της εποχής. Πλεκτά σκουφιά, over the knee κάλτσες, oversized πουλόβερ, πλεκτά φορέματα, sweatpants και πλεκτά χαριτωμένα σκουφιά είναι πρώτα σε προτιμήσεις στις καθημερινές street style εμφανίσεις του εξωτερικού. Aν τον φετινό χειμώνα, δεν έχεις καθημερινά όσες ζεστές αγκαλιές θα ήθελες να έχεις, τότε αυτά τα ρούχα σαν χάδι θα τυλίγουν το σώμα σου και θα κάνουν τις εμφανίσεις σου να μην περνούν απαρατήρητες. Η καθημερινότητα τον χειμώνα για να είναι ευχάριστη θέλει ντύσιμο ζεστό, νεανικό, στα μέτρα μας. Ρούχα που δεν σε βολεύουν, αδιάφορα στιλιστικά, μπορούν ακόμα και να σου μειώνουν την αυτοπεποίθησή σου. Ακολουθούν basic κομμάτια που σε κάνουν να δεις τον χειμώνα αλλιώς. Θηλυκή και κομψή, άνετη και ζεστή. Αυτό τον συνδυασμό μπορούν να τον επιτύχουν. 1) Οversized πουλόβερ : Τον χειμώνα, όχι μόνο μας προστατεύει από τις χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά μας κάνει να νιώθουμε στιλάτες. Δεν έχουμε πολλά να σκεφτούμε για να βρούμε με τι θα το συνδυάσουμε. Είναι ένα ρούχο που είτε στη δουλειά, είτε στο σπίτι, είτε στη βόλτα μας κάνει να νιώθουμε σίγουρες για το στιλ μας. rouha-pou-tha-se-kratisoyn-zesti 2) Over the knee κάλτσες : Οχι μόνο είναι ένα κομμάτι που μπορεί να σε κρατήσει ζεστή όλη μέρα αλλά αναμφίβολα, αν συνδυαστεί σωστά να σε κάνει να νιώθεις σέξι. Στο εξωτερικό είναι τάση και φοριούνται όλες τις ώρες της ημέρας. rouha-pou-tha-se-kratisoyn-zesti 3) Sweatsuit : Ενα ρούχο που μπορεί να σε κρατήσει ζεστή και να σου δώσει την αίσθηση ότι βρίσκεσαι άνετη στο σπίτι σου. Το βλέπουμε πολύ σε street style εμφανίσεις του εξωτερικού. rouha-pou-tha-se-kratisoyn-zesti 4) Knitted Beanie : Λένε ότι όταν το κεφάλι σου είναι ζεστό, τότε νιώθεις ζεστή όλη μέρα. To ζεστό πλεκτό σκουφάκι σε έντονο χρώμα είναι μια άκρως σέξι και θηλυκή πινελιά στην εμφάνισή σου. rouha-pou-tha-se-kratisoyn-zesti 5) Sweater dress : Ενα ρούχο που μπορεί να κερδίσει τις εντυπώσεις στις εμφανίσεις σου τον χειμώνα, ιδίως αν είναι σε έντονο χρώμα ή με prints. Ακρως σέξι και θηλυκό, για άνεση όλες τις ώρες της ημέρας. Σχετικά άρθρα Πώς να ντυθείς με τον χιονιά

