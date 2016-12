/ Συνάντηση Τραμπ με ηγετικά στελέχη κολοσσών της τεχνολογίας 15 Δεκεμβρίου 2016 | 04:39 μ.μ. Με ηγετικά στελέχη κολοσσών της τεχνολογίας συναντήθηκε ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον πύργο του, στο Μανχάταν, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών, μετά την αμοιβαία απαξίωση που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της συζήτησης βρέθηκαν οικονομικά θέματα. Μεταξύ αυτών, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η μείωση των φόρων και της εμπορικής δυναμικής στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας. Από την άλλη μεριά, παρακάμφθηκαν τα ζητήματα διαφωνιών που έχει η βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας με τον Τραμπ για θέματα που σχετίζονται από τη μετανάστευση, μέχρι την ψηφιακή πειρατεία, σύμφωνα με την μεταβατική ομάδα του εκλεγμένου προέδρου. Ο Τραμπ πρότεινε η συνάντηση αυτή, να γίνεται κάθε τρίμηνο, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ενώ στη συνάντηση συμμετείχαν τρία από τα μεγαλύτερα παιδιά του (ο Ντόναλντ Τζούνιορ, ο Έρικ και η Ιβάνκα) στην αίθουσα διασκέψεων του 25ου ορόφου του πύργου Τραμπ. Η συμμετοχή τους, στη συνάντηση εκτιμάται ότι θα αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ της άσκησης των προεδρικών εξουσιών από τον Τραμπ και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του. Ωστόσο, ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θα μεταβιβάσει τον έλεγχο των επιχειρήσεων του στα παιδιά του, από τη στιγμή που θα αναλάβει επίσημα τα προεδρικά του καθήκοντα. Στη συνάντηση συμμετείχε κι ο εκλεγμένος αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, ενώ συμμετείχαν επίσης ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων τεχνολογίας, όπως, ο Τιμ Κουκ (Apple Inc), η Σέριλ Σαντμπεργκ (Facebook Inc), ο Έλον Μασκ (Tesla Motors Inc), οι Λάρι Πέιτζ και Έρικ Σμιντ (Alphabet Inc), ο Τζεφ Μπέζος (Amazon.com), o Σάτια Ναντέλα (Microsoft Corp) και η Τζίνι Ρόμετι (IBM). Η βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας στις ΗΠΑ έχει θορυβηθεί από τις εξαγγελίες του Τραμπ για το ενδεχόμενο αλλαγών στην εξωτερική πολιτική, αλλά και σε ζητήματα άμεσου εμπορικού ενδιαφέροντος για τις εταιρίες αυτές, καθώς η κινεζική αγορά αποτελεί ζωτικό εξαγωγικό προορισμό για τα προϊόντα τους. «Είστε σπάνιοι άνθρωποι κι ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να σας βοηθήσουμε θα το κάνουμε για σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους ανθρώπους μου, Μπορείτε να επικοινωνείτε με εμένα, δεν έχει σημασία. Δεν υπάρχει επίσημη ιεραρχία διοίκησης. Θα κάνουμε δίκαιες εμπορικές συμφωνίες. Η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο εύκολη για σας, αναφορικά με το εξαγωγικό εμπόριο», τόνισε ο Τραμπ. Στη συνάντηση δεν προσκλήθηκε εκπρόσωπος του Twitter, καθώς η συμμετοχή του στην ανάπτυξη της βιομηχανίας της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας θεωρείται μικρή, παρά το γεγονός της ευρείας χρήσης του τόσο προεκλογικά, όσο και μετεκλογικά από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τιμ Κουκ και ο Έλον Μασκ είχαν ξεχωριστές συναντήσεις με τον Τραμπ μετά την αποχώρηση των εκπροσώπων των υπόλοιπων τεχνολογικών εταιριών που συμμετείχαν στη συνάντηση. Ο Μπέζος χαρακτήρισε τη συνάντηση πολύ παραγωγική τονίζοντας ότι συζήτησε την άποψη του για την αναβάθμιση της καινοτομίας σε έναν από τους βασικούς αναπτυξιακούς άξονες της νέας αμερικανικής κυβέρνησης, εξέλιξη που μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο αριθμό νέων θέσεων εργασίας σε παναμερικανικό επίπεδο και σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στην τεχνολογία, αλλά και στην αγροτική οικονομία, τις υποδομές, αλλά και τη βιομηχανική παραγωγή-παντού. Προσθήκη Σχόλιου Συνάντηση Τραμπ με ηγετικά στελέχη κολοσσών της τεχνολογίας

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία που σημειώνονται με *



Return to category Σχόλια Παρακαλούμε τα σχόλια σας να είναι κόσμια και να μην περιέχουν υβριστικό περιεχόμενο.