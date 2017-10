/ Αιθέρια Έλαια για να γίνεις πιο όμορφη 12 Οκτωβρίου 2017 | 04:39 μ.μ. Διονύσιος Μεντές,

Φαρμακοποιός, Αρωματοθεραπευτής

Τα αιθέρια έλαια είναι η σοφία της φύσης, συμπυκνωμένη σε μικρά μπουκαλάκια, με ισχυρή και αποτελεσματική δράση. Το πλεονέκτημά τους είναι ότι μπορούν να προσφέρουν όχι απλά ομορφιά στο πρόσωπο και στο σώμα μας γενικότερα, αλλά ομορφιά με υγεία ταυτόχρονα! Η δράση των αιθέριων ελαίων είναι επιστημονικά αποδεδειγμένη. Η χρήση τους από αρχαιοτάτων ετών μας δίνει τη δυνατότητα και τη γνώση να δημιουργούμε σκευάσματα τέτοια, που να καλύπτουν κάθε ανάγκη και μάλιστα να είναι τόσο εξειδικευμένα που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που έχει η επιδερμίδα μας τη δεδομένη στιγμή.

Για Όμορφο Δέρμα Ένα ώριμο δέρμα, με έντονα σημάδια γήρανσης , που έχει χάσει κατά πολύ την ελαστικότητά του, ωφελείται από αιθέρια έλαια από γεράνιο, κίστο, ελίχρυσο, γκρέιπφρουτ, ρόδο Δαμασκού, λιβάνι, νέρολι και τριαντάφυλλο.

Αναμιγνύοντας κάποια από αυτά με φυτικά λάδια, πλούσια σε λιπαρά οξέα, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά, όπως το μποράγκο, το λάδι αγριοντριανταφυλλιάς ή το λάδι από νυχτολούλουδο, προσφέρουμε την τέλεια «τροφή» στο ώριμο δέρμα.

Μια στις τρεις γυναίκες παρουσιάζει πρόβλημα ευαίσθητης επιδερμίδας, κυρίως στο πρόσωπο που συχνά συνοδεύεται από δυσφορία, κοκκινίλες και αίσθηση φλόγωσης.

Δύο από τα αποτελεσματικότερα αιθέρια έλαια που χρησιμοποιούμε στην κρέμα ή το λάδι που φτιάχνουμε σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι η λεβάντα η γνήσια και το ρωμαϊκό χαμομήλι.

Η λεβάντα είναι τόσο απαλή και επουλωτική που μπορούμε να την εφαρμόσουμε απ’ ευθείας πάνω στην ερεθισμένη επιδερμίδα και αμέσως ξεκινά τη χαλαρωτική και αντιφλεγμονώδη δράση της. Το ρωμαϊκό χαμομήλι έχει αντιφλεγμονώδη και αντιαλλεργική δράση. Ανακουφίζει αμέσως από το αίσθημα φλόγωσης, συνεργάζεται υπέροχα με τη λεβάντα για την καταπράυνση του ευαίσθητου δέρματος και μπορούμε να προσθέσουμε λίγο φυτικό έλαιο αργκάν, για να εκμεταλλευτούμε τις αναπλαστικές και προστατευτικές του ιδιότητες. Αν πάλι έχετε λιπαρό δέμα, συνήθως στο μέτωπο και στη μύτη συχνά εμφανίζονται και σπυράκια ακμής, με τη χρήση των κατάλληλων αιθέριων ελαίων δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα! Κυπαρίσσι με στυπτικές και αγγειοσυσταλτικές ιδιότητες, λεμόνι με αντισηπτική και αντιβακτηριακή δράση, κέδρος του άτλαντα με αποσυμφορητική δράση, κατάλληλο και για λιπαρά μαλλιά, τεϊόδεντρο και ρίγανη σαν ισχυρά αντιβακτηριακά, είναι μερικά από τα αιθέρια έλαια που αντιμετωπίζουν τη λιπαρότητα, με σεβασμό στην επιδερμίδα, χωρίς ερεθιστική δράση. Ένα σπουδαίο φυτικό έλαιο μέσα στο οποίο μπορούμε να ενσωματώσουμε τα αιθέρια έλαια είναι το χοχόμπα. Έχει εξισορροπητικές ιδιότητες και μειώνει την παραγωγή σμήγματος.

Για Όμορφα Μαλλιά Η Κλεοπάτρα της Αιγύπτου, σύμβολο ομορφιάς ακόμα και σήμερα, είναι ένα από τα εντυπωσιακότερα παραδείγματα για το πως μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τους θησαυρούς της φύσης για όμορφα και υγιή μαλλιά. Η αρωματοθεραπεία μας προσφέρει πληθώρα συνταγών κατάλληλες για τον καθένα μας. • Δενδρολίβανο βερμπενόνη: Χρησιμοποιείται ως καθαριστικό και τονωτικό των μαλλιών εδώ και εκατοντάδες χρόνια. • Ξύλο του Χο: Βοηθάει ιδιαίτερα όταν υπάρχει μυκητίαση στο τριχωτό της κεφαλής, πρόβλημα που συχνά εμπλέκεται στην τριχόπτωση. • Μαστίχα: Ένας ελληνικός θησαυρός, το αιθέριο έλαιό της αποσυμφορεί την κυκλοφορία του αίματος τοπικά. • Υλανγκ-υλανγκ: Ένα υπέροχο αιθέριο έλαιο τονωτικό των μαλλιών, αλλά και της επιδερμίδας. Είναι ικανό ακόμα και με τη μυρωδιά του να αλλάξει τη διάθεσή μας και το προτιμούμε σε μείγματα για τα μαλλιά όταν η τριχόπτωση αφορά άτομο με ιδιαίτερο άγχος ή κατάθλιψη. Η λιπαρότητα στα μαλλιά είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, συχνά με αντιαισθητικά αποτελέσματα. Όλοι μας έχουμε ακούσει ότι από πολύ παλιά συνήθιζαν να χρησιμοποιούν στα μαλλιά τους χυμό λεμονιού. Απολύτως φυσιολογικό, γιατί το αιθέριο έλαιο του λεμονιού καταπολεμά τη λιπαρότητα και επιδιορθώνει τα σπασμένα τριχοειδή αγγεία, που δυσκολεύουν τη σωστή αιμάτωση της τρίχας. Επίσης, το αιθέριο έλαιο της μέντας μας απαλλάσσει από τη φαγούρα που πολλές φορές συνοδεύει τη λιπαρότητα και την πιτυρίδα. Με αντιφλεγμονώδη και αντιβακτηριδιακή δράση, η μέντα η πιπεράτη είναι κλασσικό συστατικό πολλών μειγμάτων για υγιή μαλλιά. Κυπαρίσσι, δενδρολίβανο βερμπενόνη, θυμάρι και κέδρος είναι μερικά ακόμα αιθέρια έλαια που δρουν αποτελεσματικά κατά της λιπαρότητας των μαλλιών και συγχρόνως τα δυναμώνουν. Για την πιτυρίδα «στη πρώτη γραμμή της μάχης» έχουμε το τεϊόδεντρο, το γεράνι Αιγύπτου, τον κέδρο και τη λεβάντα. Το γνωστό σε όλους μας αμυγδαλέλαιο πλούσιο σε βιταμίνες, αντιφλεγμονώδες και καταπραϋντικό, είναι ένα καλό λάδι φορέας για να αναμείξουμε αιθέρια έλαια κατά της λιπαρότητας και της πιτυρίδας. Για τα λεπτά και εύθραυστα μαλλιά είναι ιδανικά τα αιθέρια έλαια της λεβάντας και του κιτρώδη ευκαλύπτου. Για τα ξηρά ή κουρασμένα από βαφές και προϊόντα styling μαλλιά είναι ιδιαίτερα καλό το αιθέριο έλαιο καρότου, πλούσιο σε βιταμίνες Α, Ε και βήτα καροτίνη ωφέλιμο γιατί βοηθά στην έκκριση σμήγματος και διαμορφώνει περιβάλλον υγρασίας. Για τα ξηρά μαλλιά το σανδαλόξυλο με το τριαντάφυλλο προσφέρουν μια πολυτελή ενυδατική θεραπεία. Το λάδι αβοκάντο, πλούσιο σε βιταμίνες Α,Β,C,E και λεκιθίνη είναι επίσης εξαιρετικό. Για τη φαγούρα το αιθέριο έλαιο του βασιλικού καταπραΰνει τη φαγούρα που παρουσιάζεται στο αφυδατωμένο τριχωτό της κεφαλής. Πηγή: Υγεία Ομορφιά Σχετικά άρθρα A cup of tea please!

Φτιάξτε μόνες σας καλλυντικά σαπούνια

Μυρωδικά που μας κάνουν καλό Προσθήκη Σχόλιου Αιθέρια Έλαια για να γίνεις πιο όμορφη

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία που σημειώνονται με *



Return to category Σχόλια Παρακαλούμε τα σχόλια σας να είναι κόσμια και να μην περιέχουν υβριστικό περιεχόμενο.