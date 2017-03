/

Ο Αλβάρο ζητά 10 εκατ. δολάρια από την Αθηνά 15 Μαρτίου 2017 | 04:18 μ.μ. Την κατηγορεί για τις κακές του επιδόσεις στην ιππασία

Ο «πόλεμος» ανάμεσα στην Αθηνά Ωνάση και τον Αλβάρο ντε Μιράντα Νέτο, φαίνεται πως μόλις άρχισε. Ο πρώην σύζυγος της «χρυσής» κληρονόμου περνά στην αντεπίθεση καταθέτοντας αγωγή με την οποία ζητά αποζημίωση 10 εκατομμύρια δολαρίων. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Espresso, ο Ντόντα κατηγορεί την Αθηνά πως φταίει για τις κακές του επιδόσεις στην ιππασία. Ουσιαστικά της προσάπτει το γεγονός ότι έχει πέσει από την 10η στην 205η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της ιππασίας, καθώς δεν έχει πια στην διάθεσή του τα πανάκριβα άλογα που είχε αγοράσει η Αθηνά για να προπονείται. Η Αθηνά μετά την αίτηση διαζυγίου τους, αποφάσισε να απαγορεύσει στον Ντόντα να χρησιμοποιεί τα εν λόγω άλογα. Έτσι όπως καταγγέλλει εκείνος αναγκάστηκε να προπονείται με άλογα κατώτερων δυνατοτήτων και να μην έχει τις αποδόσεις που είχε και του έφερναν διακρίσεις. Η αγωγή του Αλβάρο κατατέθηκε από την δικηγόρο του Πρισίλα Κορέα ντα Φονσέσκα, τον Οκτώβρη του 2016, λίγους μήνες μετά τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο ντε Τζανέιρο, με το αγαπημένο του άλογο Cornetto K. Τα πανάκριβα άλογα της Αθηνάς φυλάσσονται πλέον σε στάβλους όπου δεν επιτρέπεται η είσοδος στον Ντόντα. Πηγή:newsbeast