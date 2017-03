/ Απόψε το βράδυ ο ελληνικός τελικός της Eurovision 6 Μαρτίου 2017 | 12:59 μ.μ. Οι θεατές θα κληθούν να επιλέξουν ένα από τα τρία τραγούδια που ερμηνεύει η Demy

Ο ελληνικός τελικός για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 62ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στην Ουκρανία, θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ. Οι θεατές θα κληθούν να επιλέξουν ένα από τα τρία τραγούδια που ερμηνεύει η Demy.

Τη βραδιά του ελληνικού τελικού θα παρουσιάσουν ο ηθοποιός Αντώνης Λουδάρος και η δημοσιογράφος της ΕΡΤ Έλενα Μπουζαλά.

Στην εκπομπή θα παρουσιαστούν τα 3 υποψήφια τραγούδια σε μουσική και παραγωγή του Δημήτρη Κοντόπουλου και στίχους των Τζον Μπάλαρντ και Ρόμι Παπαντέα.

Τη σκηνοθετική επιμέλεια του τραγουδιού που θα επιλεγεί υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Οι θεατές, μαζί με εννέα κριτικές επιτροπές από εκπροσώπους συλλόγων της ομογένειας θα επιλέξουν το τραγούδι που προτιμούν, ψηφίζοντας με γραπτό μήνυμα ή μέσω κλήσης από σταθερό τηλέφωνο.

Η ΕΡΤ ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει σε φιλανθρωπικά ιδρύματα τα έσοδα που θα προκύψουν από τα SMS και τις τηλεφωνικές κλήσεις.

Ο ελληνικός τελικός θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 6 Μαρτίου στις 22:00 το βράδυ στην ΕΡΤ1.

Τα τρία τραγούδια που θα ερμηνεύσει η Demy (με αλφαβητική σειρά) εκ των οποίων το ένα θα πάρει το εισιτήριο για το Κίεβο, είναι τα εξής: Angels

Σύνθεση – παραγωγή: Δημήτρης Κοντόπουλος.

Στίχοι: Romy Papadea. This is love

Σύνθεση – παραγωγή: Δημήτρης Κοντόπουλος.

Στίχοι: Romy Papadea & John Ballard. When then morning comes around

Σύνθεση – παραγωγή: Δημήτρης Κοντόπουλος.

Στίχοι: John Ballard. Για πρώτη φορά, μαζί με το κοινό, το τραγούδι θα επιλέξει κριτική επιτροπή από ελληνικές κοινότητες της Ομογένειας.

Ειδικότερα, την ψήφο τους θα δώσουν εκπρόσωποι των κοινοτήτων από το Βέλγιο, τη Γεωργία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γερμανία, την Αρμενία, την Ιταλία, την Αυστραλία, την Αυστρία και την Ουκρανία.

Η ποσόστωση στην ψήφο θα είναι 70% κοινό (μέσω televoting) και 30% κριτική επιτροπή. Πηγή: E-Radio Προσθήκη Σχόλιου Απόψε το βράδυ ο ελληνικός τελικός της Eurovision

