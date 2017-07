/ Το μοντέλο που αλλάζει τον κόσμο των supermodels 17 Ιουλίου 2017 | 01:44 μ.μ. Η φοβερή και τρομερή Άσλεϊ Γκράχαμ που καταρρίπτει σαν σίφουνας όλα τα πρότυπα ομορφιάς και θηλυκότητας!

Φωτογραφίζεται γυμνή, μιλά χαλαρά για την κυτταρίτιδά της και καλεί τον λαμπερό κόσμο της μόδας να αγκαλιάσει τις πραγματικές γυναίκες και τα ακόμα πραγματικότερα σώματά τους. Είναι η Άσλεϊ Γκράχαμ, το μοντέλο που μεταμορφώνει κυριολεκτικά τον χώρο της μόδας, αλλάζοντας ταυτοχρόνως τον κόσμο. Μιας και βλέπετε τα πρότυπα ομορφιάς είναι ήδη διαφορετικά εξαιτίας της. Πιο περιεκτικά και με σαφώς μεγαλύτερα όρια. «Είμαι ένα μοντέλο που αγαπά τις καμπύλες του και δεν φοβάται να τις δείξει», λέει στο λιτό βιογραφικό της στο Twitter, συνοψίζοντας τη στάση ζωής της. Ως το ακριβώς αντίστροφο του λιπόσαρκου μανεκέν λοιπόν, «κάθε ίντσα του προσώπου της Άσλεϊ Γκράχαμ λέει την ιστορία της ομορφιάς, της εσωτερικής και της εξωτερικής», λέει γι’ αυτή η Τάιρα Μπανκς στο αφιερωματικό κειμενάκι που συνοδεύει την συμπερίληψή της στους 100 σημαντικότερους ανθρώπους της χρονιάς από το «Time»! To περιοδικό αναγνώρισε την τρομακτική απήχησή της στη Δύση και τους τρόπους με τους οποίους μεταμορφώνει η Άσλεϊ τον ίδιο μας τον κόσμο, κάνοντας τα μέχρι πρότινος περιττά κιλά όσο πιο σέξι παίρνει. Σέξι είναι εξάλλου μόνο μια γυναίκα που νιώθει καλά με το σώμα της, όπως θα μας μάλωνε η Γκράχαμ, η οποία έπιασε τον κόσμο της μόδας εξαπίνης. Δεν θα έπαιρνε πολύ σε όλους πρακτικά, ακόμα και στα ισχυρά προπύργια των ανορεξικών μοντέλων, να της εμπιστευτούν τα εξώφυλλά τους, να την ανεβάσουν στις πασαρέλες τους και να τη μετατρέψουν σε σύγχρονη ιέρεια του σέξι. Αν και αυτό το είχε κάνει ήδη η ίδια. Η μόδα, οι πασαρέλες και οι σέξι φωτογραφίσεις δεν είχαν καθόλου χώρο για γυναίκες μεγαλύτερων μεγεθών πριν εισβάλει το plus size μοντέλο στην επικράτεια του στιλ, ποζάροντας πια όλο χάρη και νάζι στα μεγαλύτερα περιοδικά μόδας αλλά και σε οδηγούς που έχουν σφραγίσει τη θηλυκότητα. Όχι ότι δεν αμφιταλαντεύτηκε και η ίδια μέσα σε έναν χώρο με ισχνά μοντέλα και πρότυπα σώματος στα όρια της ανορεξίας. Στα 18 της μάλιστα λίγο έλειψε να τα παρατήσει και να νικηθεί από ένα σύστημα που δεν την ήθελε καθόλου. Κι όμως, πέρυσι, το 2016, ήταν η χρονιά της! Εξώφυλλα στα μεγαλύτερα γυναικεία περιοδικά, επιδείξεις μόδας με το τσουβάλι, ένα σωρό τηλεοπτικές εμφανίσεις και αυτός ο εξόχως τιμητικός για την ίδια τίτλος της «ακτιβίστριας σώματος» είναι μερικά από τα κατορθώματά της. Την ώρα που η ίδια «απειλούσε» τη Victoria’s Secret πως καταφτάνει ολοταχώς στις πασαρέλες με τα εσώρουχά της, η βρετανική «Vogue» έκανε τη διαφορά και την επέλεξε για το πρώτο αντίστοιχο εξώφυλλό της. Ακόμα και η Mattel δεν μπόρεσε να μην υποκλιθεί στη σαγήνη της, φτιάχνοντας τη νέα Barbie στα πρότυπά της. Ήταν η ρεαλιστικότερη κούκλα της σειράς, αποθεώνοντας επιτέλους τη διαφορετικότητα του σώματος (και του χρώματος), και ήταν η Άσλεϊ αυτή που πρέπει να ευχαριστούν γονείς και παιδιά που μαθαίνουν πια πως το χρώμα του δέρματος και οι διαστάσεις του σώματος έχουν μεγάλη ποικιλία. Πώς να μην τιμηθεί από οργανώσεις και θεσμούς για τα υγιέστερα στάνταρ που καθιερώνει στις κοινωνίες της Δύσης, όντας η πιο πραγματική και καθημερινή κούκλα του πλανήτη! Κι εκεί που είχε ήδη έναν κόσμο στα πόδια της, άρχισε να τραβά φωτογραφίες που επικεντρώνονταν στην κυτταρίτιδά της, το μεγάλο γυναικείο ταμπού. «Λίγη κυτταρίτιδα δεν έβλαψε κανέναν. Σταματήστε να επικρίνετε τον εαυτό σας και αγκαλιάστε τα πράγματα που η κοινωνία αποκαλεί “άσχημα”», έγραφε πια κάτω από τις εικόνες της που μόστραραν σε πρώτο πλάνο αυτό οι περισσότερες προσπαθούν να κρύψουν από δημόσια θέα. Όταν περιλήφθηκε τελικά και στην επιτομή του σέξι, το εξώφυλλο του «Sports Illustrated», έχοντας κατακτήσει τα πάντα πια σε όρους «καυτού», τότε ήταν που η σταυροφορία της να αγαπήσει η σύγχρονη γυναίκα και η μόδα τα πραγματικά σώματα ξεπρόβαλλε με νέα δυναμική. Η Άσλεϊ είναι ένα supermodel που αλλάζει δραστικά τον κόσμο ένα κιλό τη φορά. Κάθε μάλιστα φορά που πετυχαίνει κάτι, κάνει το 67% των Αμερικανίδων που ανήκουν στην κατηγορία των κιλών της σαφώς πιο ορατό κοινωνικά… Πηγή: newsbeast Προσθήκη Σχόλιου Το μοντέλο που αλλάζει τον κόσμο των supermodels

