/ Η Χαντίντ με Ιταλικό ταμπεραμέντο στο ELLE 1 Οκτωβρίου 2017 | 02:02 μ.μ. Πήγε στη Βενετία και γεύτηκε τις απίστευτες μακαρονάδες. Εφαγε παγωτά στα κανάλια και τις μεσαιωνικές γέφυρες. Η 20χρονη Bella Hadid φωτογραφήθηκε για το περιοδικό Elle και μας έδειξε πως έχει ταμπεραμέντο . H Μπέλα Χαντίντ, με αφορμή την συνεργασία της με τα καλλυντικά της Dior όπου έγινε το κεντρικό πρόσωπο για την νέα καμπάνια make up του οίκου, πρόσφατα δήλωσε «ένιωσα σαν να βιάστηκα να γίνω γυναίκα, τώρα θέλω να γίνω πάλι έφηβη». Ετσι λοιπόν, το 20χρονο μοντέλο με τους εκατομμύρια followers στο Instagram, ποζάρει με εφηβική και ρομαντική διάθεση στο εξώφυλλο του Ιταλικού Elle και γίνεται το πρόσωπο για το φθινοπωρινό editorial του περιοδικού. Πήγε στη Βενετία και μαγεύτηκε από την πόλη. Γεύτηκε μακαρονάδες, ήπιε κιάντι και έφαγε παγωτά στα κανάλια και τις μεσαιωνικές γέφυρες. Ολα αυτά για τις ανάγκες της φωτογράφισης του ELLE, στο οποίο ποζάρει σαν γνήσια Ιταλίδα.

Το 20χρονο μοντέλο ποζάρει επίσης με τα εσώρουχα στο κρεβάτι δηλώνοντας παράλληλα πως και φέτος θα συνεχίσει να απασχολεί με τη δουλειά της τα ΜΜΕ σε όλο τον πλανήτη. Η 20χρονη καλλονή δεν θεωρείται άδικα το super model της γενιάς της. Photos by Matt Jones, Elle magazine Πηγή: bovary Προσθήκη Σχόλιου Η Χαντίντ με Ιταλικό ταμπεραμέντο στο ELLE

