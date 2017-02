/ Τηλεθέαση: Ο Βαρουφάκης... ανέβασε ψηλά τo Checkpoint Alpha 23 Φεβρουαρίου 2017 | 01:04 μ.μ. Τι έδειξαν οι μετρήσεις τηλεθέασης για την εκπομπή της Γιάννας Παπαδάκου; Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη , στην εκπομπή CHECKPOINT ALPHA και τη Γιάννα Παπαδάκου ο πρωταγωνιστής των γεγονότων του 2015, Γιάνης Βαρουφάκης, μίλησε το Σάββατο τη νύχτα για όλους και για όλα. Η συζήτηση ήταν ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα, κάτι που φάνηκε και από τις πολύ καλές επιδόσεις της εκπομπής στους πίνακες τηλεθέασης της Nielsen. Συγκεκριμένα, το CHECKPOINT σημείωσε ποσοστό 21,7% στο γενικό και 16,6% στο δυναμικό κοινό.

Τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης Συγκεκριμένα προβλέπει ότι «σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση δεν θα αποφύγει να υπογράψει ένα 4ο μνημόνιο», ενώ υποστηρίζει ότι «το 3ο μνημόνιο ήταν σχεδιασμένο να αποτύχει και ήταν το σχέδιο του Σόιμπλε για αποπομπή της Ελλάδας από το ευρώ.» Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι ο Σόιμπλε του είχε πει ότι «δεν υπάρχει οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση που να μπορεί να κρατήσει τη χώρα στο Ευρώ» Ο κ. Βαρουφάκης εκτιμάει ότι «τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν χάσει το κύρος του και υπακούουν στο Βερολίνο». Δηλώνει ευρωπαϊστής και υποστηρίζει ότι η δική του η πολιτική δεν οδηγούσε εκτός ευρώ. Επίσης Πιστεύει ότι στη Γερμανία ενισχύονται καθημερινά τα κόμματα και οι φωνές υπέρ του Grexit.» Ωστόσο αποδίδει το BREXIT στο γεγονός ότι η Ευρώπη προκάλεσε ασφυξία στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2015. Αναφερόμενος στο κίνδυνο να επικρατήσουν ακροδεξιά στοιχεία μετά τις εκλογές στη Γαλλία, την Ολλανδία και τη Γερμανία υποστηρίζει ότι ο νεοφασισμός δεν χρειάζεται να γίνουν εκλογές για να αποχτήσει εξουσία. Στην ερώτηση για τα σχέδια κοπής εθνικού νομίσματος στη Ρωσία δηλώνει ότι «δεν υπήρχε σχέδιο να τυπώσουμε δραχμή στη Ρωσία» Ο πρώην υπουργός οικονομικών είναι επικριτικός για τον κύριο Τσίπρα λέγοντας ότι τον Αύγουστο του 2015 υπέγραψε ότι τα χαρτιά του έφεραν οι θεσμοί και η Τρόικα. Αναφερόμενος στους εκπροσώπους των δανειστών επισημαίνει ότι ο κ. Τόμσεν η προαγωγή του προέκυψε από την αποτυχία του ελληνικού Μνημονίου που ο ίδιος συνέταξε. Ενώ για τον επικεφαλής του Γιούρογκρουπ, υποστηρίζει ότι «ο κ. Βίζερ κυβερνά την Ελλάδα» . Αναφερόμενος στο 1ο Μνημόνιο θεωρεί ότι αυτό βούλιαξε την Ελλάδα στη χρεωκοπία, έσωσε όμως τις γαλλογερμανικές τράπεζες . Ο Γιάνης Βαρουφάκης μιλώντας για την περίοδο πριν βρεθεί στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι είχε παρουσιάσει την στάση που θα έπρεπε να κρατήσει η ελληνική πλευρά κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. «Το 2013 όταν έκλεισαν οι τράπεζες στην Κύπρο είπα στους συντρόφους μου στον ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι η πρόβα τζενεράλε αυτού που θα συμβεί στην Ελλάδα την επόμενη της εκλογής σας» ανέφερε. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών, επισημαίνει ότι για να απελευθερωθεί η Ελλάδα από το χρέος χρειάζεται ένα μετριοπαθές πρόγραμμα, το οποίο μπορούσε να υποστηριχθεί στη βάση λογικών επιχειρημάτων. «Έπρεπε να πούμε δεν υπογράφουμε, θα κουρέψουμε τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου που κατέχει η ΕΚΤ και έτσι θα τινασσόταν στον αέρα η ποσοτική χαλάρωση και όλη η στρατηγική για τη διάσωση του ευρώ. Το δεύτερο που θα έπρεπε να γίνει ήταν ένα παράλληλο σύστημα πληρωμών ώστε να μην σταματήσουν οι συναλλαγές στην Ελλάδα όταν θα έκλειναν οι τράπεζες» τόνισε, περιγράφοντας το PLAN X. Ο πρώην τσάρος της ελληνικής οικονομίας αναφέρθηκε στο παρασκήνιο όλων των δραματικών συνεδριάσεων των EUROGROUP, του 2015 που συμμετείχε, αλλά και της συνέντευξης τύπου με τον Γερούν Ντάισελμπλουμ όταν του ψιθύρισε “you just have killed the troika” προκαλώντας το επιφώνημα του κ. Βαρουφάκη. Παράλληλα αναφέρθηκε και στην σκληρή αλλά ξεκάθαρη όπως την χαρακτηρίζει, στάση στου γερμανού υπουργού Οικονομικών. «Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στο Eurogroup είχε πει ότι οι εκλογές δεν επιτρέπεται να αλλάξουν το οικονομικό πρόγραμμα μίας χώρας. Τότε του απάντησα ότι με αυτή τη λογική, χώρες που είναι πτωχευμένες δεν πρέπει να κάνουν εκλογές» Για το αν έχει μετανιώσει που ανέλαβε το ΥΠΟΙΚ λέει ότι δεν το μετάνιωσε καθόλου αλλά παραδέχτηκε ότι στην Τελεκόνφερανς στις 24 Φεβρουαρίου , έπρεπε να έχει διαχειριστεί διαφορετικά την κατάσταση. «Η λίστα που παρουσίασα είχε αντικατασταθεί κατά 30% και είπαν ότι η λίστα δεν υποκαθιστά το μνημόνιο αλλά θα προστεθεί στο μνημόνιο. Το λάθος μου ήταν ότι δήλωσα ότι απορρίπτουμε αυτήν την ερμηνεία αλλά υπέγραψα την έγκριση για επέκταση της συμφωνίας.» Ο κ. Βαρουφάκης είναι ιδιαίτερα επικριτικός με τον κ. Τσίπρα τον οποίο κατηγορεί ότι «έδωσε το χέρι του στον καρχαρία ελπίζοντας ότι δεν θα τον φάει ολόκληρο γιατί θα χορτάσει με το χέρι».

Παρακολουθήστε όλη την συνέντευξη: Προσθήκη Σχόλιου Τηλεθέαση: Ο Βαρουφάκης... ανέβασε ψηλά τo Checkpoint Alpha

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία που σημειώνονται με *



Return to category Σχόλια Παρακαλούμε τα σχόλια σας να είναι κόσμια και να μην περιέχουν υβριστικό περιεχόμενο.