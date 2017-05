/ Η μία άκρως αποκαλυπτική, η άλλη σικάτη και σέξι 19 Μαΐου 2017 | 01:16 μ.μ. Ωδή στα τολμηρά ντεκολτέ και τις εντυπωσιακές δημιουργίες στο κόκκινο χαλί

Αποκαλυπτικά φορέματα, see through δημιουργίες και δαντέλες, ανοιχτά ντεκολτέ που κόβουν την ανάσα... Οι κυρίες της σόουμπιζ φόρεσαν τα καλύτερά τους για το Φεστιβάλ Καννών σε μία προσπάθεια να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον του φακού. Μία μαύρη δημιουργία από δαντέλα επέλεξε η Emily Ratajkowski για την δεύτερη μέρα του Φεστιβάλ Καννών με ουρά και μεγάλο άνοιγμα στο μπούστο. Το σουπερμόντελ κατάφερε και πάλι να συγκεντρώσει όλα τα φλας πάνω της παρόλο που και την προηγούμενη μέρα είχε κάνει μία αποκαλυπτική εμφάνιση. Σικάτη και σέξι ήταν η Adriana Lima. Το αγγελάκι της Victoria's Secret φόρεσε μία εντυπωσιακή στενή στράπλες λευκή δημιουργία που τόνιζε το καλλίγραμμο κορμί της ενώ είχε φορέσει ένα κατακόκκινο κραγιόν στα χείλη. Πηγή: newsbeast Προσθήκη Σχόλιου Η μία άκρως αποκαλυπτική, η άλλη σικάτη και σέξι

