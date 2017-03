/ Eurovision 2017: Αυτό είναι το τραγούδι της Ελλάδας 7 Μαρτίου 2017 | 10:55 π.μ. Με το This is love η Demy στο Κίεβο

Ο ελληνικός τελικός για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 62ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2017 στο Κίεβο της Ουκρανίας ολοκληρώθηκε με το This Is Love να παίρνει το χρυσό εισιτήριο. Πηγή: E-radio Προσθήκη Σχόλιου Eurovision 2017: Αυτό είναι το τραγούδι της Ελλάδας

