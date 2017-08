/ Φαρδιά παντελόνια: Οι top συνδυασμοί για το καλοκαίρι 16 Μαΐου 2017 | 02:57 μ.μ. Τα φαρδιά παντελόνια είναι το νέο must have. Είναι ιδανικά για κάθε σωματότυπο και στα καταστήματα υπάρχουν σε αφθονία. Είναι άνετα και μπορούν να φορεθούν από το πρωί ως το βράδυ κάνοντας τις εμφανίσεις σας ξεχωριστές. Οι μετρ του είδους δίνουν τις συμβουλές τους για το πώς μπορούν να συνδυαστούν με ρούχα που ήδη έχετε στην γκαρνταρόμπα σας και δε θα χρειαστεί να αγοράσετε και να ξοδέψετε χρήματα. Παρακάτω θα δείτε μερικούς συνδυασμούς που μπορείτε να κάνετε κι εσείς και να νιώθετε άνετες φορώντας τα κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε περίσταση. • Με το κλασικό πουκάμισο φορώντας το από μέσα. Μπορεί να είναι σε όποιο χρώμα επιθυμείτε αν και για αυτήν την εποχή εμείς θα σας προτείναμε, το λευκό, το μπεζ (αν είστε μαυρισμένη) και το μαύρο για τις βραδινές σας εμφανίσεις.

• Με t-shirt απλό κι ένα δερμάτινο τζάκετ (για το βράδυ) ή μία ζακέτα σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε μία σπορ και σικάτη βραδινή εμφάνιση

• Με crop top αν η μέση σας είναι λεπτή και έχετε να αναδείξετε τους κοιλιακούς σας! Πηγή: thestival

