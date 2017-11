/ Για να μην καταλαβαίνει κανείς ότι φοράς foundation 1 Νοεμβρίου 2017 | 02:50 μ.μ. Το να εφαρμόσεις το foundation δεν είναι και task ακατόρθωτο. Όλες μπορούμε να το κάνουμε, σωστά; Δεν είναι κάτι το τρομερό να «πασαλείψουμε» λίγο μέικαπ στο πρόσωπό μας... Προφανώς και όλα αυτά, δεν ισχύουν! Δηλαδή, αν κάτι είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε να κάνουμε με το μακιγιάζ μας, είναι η εφαρμογή του foundation. Είναι η βάση (κυριολεκτικά και μεταφορικά) που καθορίσει την έκβαση που θα έχει το τελικό αποτέλεσμα του μακιγιάζ μας. Αν θα δείχνει ωραίο ή όχι. Φυσικό ή αυτό που πολλές γυναίκες αποκαλούν… «σοβά». Ναι, είναι άσχημα τα πράγματα όταν συμβαίνει αυτό. Και με τις τόσες νέες τεχνικές και έξτρα προϊόντα που εφαρμόζουμε για να δείχνει ακόμη πιο αψεγάδιαστο το μακιγιάζ μας, είναι πολύ εύκολο να έχουμε ένα αφύσικο αποτέλεσμα. Τι κάνουμε λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις; Γιατί υπάρχουν γυναίκες (βλ. την Γαλλίδα makeup artist Violette) που όταν το φορούν είναι λες και δεν φοράνε μέικαπ και απλά…. λάμπουν εκ φύσεως! Πώς θα κάνεις λοιπόν…. μαγικά με το foundation σου και πώς θα το κάνεις να δείχνει σαν να είναι «δεύτερο δέρμα»; Οι απαντήσεις παρακάτω!

Λευκός Καμβάς

Πριν κάνεις και πριν απλώσεις το οτιδήποτε στο δέρμα σου, πρέπει να σιγουρευτείς ότι είναι σε καλή κατάσταση. Εννοείται ότι πρέπει να το έχεις ενυδατώσει πριν εφαρμόσεις το foundation, αλλά καλό είναι να έχεις κάνει και μια ενυδατική μάσκα που θα προσφέρει μια φυσική λάμψη στο μακιγιάζ σου.

Σ.Α.Δ. (Σταθερότητα, Ασφάλεια, Διάρκεια)

Το primer είναι από τα προϊόντα τα οποία αγαπάμε γιατί προσφέρει σταθερότητα στο μακιγιάζ μας. Ειδικά, ένα ενυδατικό τέτοιο προϊόν είναι καλό όχι μόνο για το μακιγιάζ, αλλά και το δέρμα μας. Παρόλα αυτά, φρόντισε το primer σου να μην προσφέρει έξτρα γυαλάδα κάνοντας το δέρμα σου να δείχνει τελικά λιπαρό. Το primer επίσης θα κάνει την εφαρμογή του foundation πιο εύκολη.

Κεντροαριστερά

Το από πού ξεκινάς να απλώνεις το foundation παίζει ρόλο. Ξεκίνα λοιπόν, από το κέντρο και συνέχισε αριστερά-δεξιά και προς τα κάτω. Οι κινήσεις σου όταν το εφαρμόζεις πρέπει λοιπόν, να καταλήγουν πάντα προς τα κάτω. No painting here

Δεν… σοβατίζεις κανένα τοίχο με το foundation σου! Μιλάμε για το πρόσωπό σου, οπότε δώσε του τον σεβασμό που χρειάζεται! Μην απλώνεις αρχικά, πάρα πολύ ποσότητα στο πρόσωπό και έπειτα μην «ζωγραφίζεις» με το πινέλο σου. Ταμποναριστά και με μαλακές κινήσεις άπλωσε κάνε καλό blending.

Contour --φυσικά

Οι τεχνικές του contour ή του strobing πρέπει να γίνονται «φυσικά». Εξηγώ. Η φιλοσοφία τους βασίζεται στις φυσικές σκιές που έχει το πρόσωπο στο φυσικό φως. Φρόντισε λοιπόν, με βάση το που πέφτει το φως φυσικά, να κάνεις και εσύ την τεχνική αυτή.

Λιπαρότητα 0%

Είναι πολύ σημαντικό να μην δείχνει υπερβολικά «λαμπερό» το δέρμα σου. Και αυτό συμβαίνει πολύ συχνά, όταν έχεις λιπαρό δέρμα. Τι πρέπει να κάνεις λοιπόν; Να σκουπίζεις τα περιττά έλαια που αποβάλλει το δέρμα και φυσικά να «σετάρεις» το μακιγιάζ με μια διάφανη πούδρα. Η χρήση μιας τέτοια πούδρας επίσης, θα προσφέρει και ματ αποτέλεσμα. Πηγή: allyou Προσθήκη Σχόλιου Για να μην καταλαβαίνει κανείς ότι φοράς foundation

