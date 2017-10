/ Τα μυστικά για το τέλειο Φθινοπωρινό μακιγιάζ 9 Οκτωβρίου 2017 | 12:02 μ.μ. Είσαι μοναδική, έχεις το δικό σου στυλ, και προσαρμόζεις τις τάσεις και τη μόδα στην προσωπικότητά σου, δημιουργώντας ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι και το σωστό, αφού στα περισσότερα ντεφιλέ των σχεδιαστών, και στις εβδομάδες μόδας, τα στυλ που παρουσιάζονται είναι πιο θεατρικά και υπερβολικά. Αυτό γίνεται γιατί οι σχεδιαστές θέλουν απλά να τονίσουν τιςτάσεις με ένα πιο δραματικό αποτέλεσμα. Αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να το εφαρμόζουμε στην καθημερινότητα μας όπως ακριβώς είναι, αφού το αποτέλεσμα δε θα δείχνει όμορφο. Αυτό που πρέπει να κάνει κάθε γυναίκα, είναι να μαθαίνει τις τάσεις και να τις προσαρμόζει στην δική της προσωπικότητα, στο στυλ της, και στην καθημερινή της ζωή.

Σήμερα θα δούμε μια από τις μεγαλύτερες τάσεις που παρουσιάστηκε στις πασαρέλες, και θα δούμε βήμα βήμα πως θα πετύχεις ένα φθινοπωρινό μακιγιάζ.

Η τάση που θα δούμε έχει να κάνει με τα έντονα φρύδια και τα berry χείλια. Berry χείλια ονομάζονται τα χείλη που έχουν τις αποχρώσεις των μούρων, κερασί, δαμασκηνί, και μοβ. Είναι από τις hot αποχρώσεις της σεζόν και θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον.

Βάση προσώπου

Η τάση αυτή δε θέλει έντονο μακιγιάζ στο υπόλοιπο πρόσωπο. Το πρόσωπο πρέπει να φαίνεται καθαρό και φυσικό, χωρίς έντονα κοψίματα και χωρίς γωνίες. Άπλωσε μια ενυδατική κρέμα ή μια βάση make up και έπειτα βάλε foundation. Επέλεξε ένα ματ make up, σε απόχρωση ίδιας με αυτήν της επιδερμίδας σου. Άπλωσε το καλά στο πρόσωπό σου, και έπειτα βάλε από πάνω μια πούδρα, σε ίδια απόχρωση και πάλι. Να θυμάσαι πως θέλουμε ένα απλό αποτέλεσμα. Όσον αφορά το ρουζ, μπορείς είτε να βάλεις μια πολύ φυσική απόχρωση, είτε να το αποφύγεις εντελώς.



Μάτια

Όπως και στο υπόλοιπο πρόσωπο το ίδιο ισχύει και για τα μάτια. Αρχικά άπλωσε concealer για να καλύψεις τους μαύρους κύκλους. Για να μη γυαλίζει το concealer και να μην τρέξει, βάλε μια πολύ ελαφριά πούδρα.

Όσον αφορά τα μάτια θέλουμε και εδώ κάτι απλό. Άπλωσε σε όλο το κινητό βλέφαρο μια μπεζ σκιά σε ματ υφή. Στο εσωτερικό του κάτω ματιού σου βάλε μπεζ μολύβι. Δε χρειάζεται να κάνεις τίποτε άλλο για τα μάτια. Εάν δεν έχεις λιπαρά βλέφαρα, μπορείς να μη βάλεις καθόλου σκιά.

Άπλωσε πολλές στρώσεις μάσκαρα, είτε σε καφέ απόχρωση είτε σε μαύρη. Επέλεξε μια μάσκαρα που ξεχωρίζει τις βλεφαρίδες και δίνει μήκος. Απέφυγε αυτές που δίνουν υπερβολικό όγκο και έντονο δραματικό εφέ, καθώς θέλουμε ένα απλό αποτέλεσμα στα μάτια, αφού θα τονίσουμε άλλα σημεία του προσώπου σου.

Φρύδια

Τα φρύδια είναι ένα από τα σημεία που θα τονίσουμε. Εάν είσαι από αυτές που η φύση σε προίκισε με έντονα φρύδια είσαι από τις τυχερές, αφού οι τάσεις είναι με το μέρος σου. Χτένισε τα με το ειδικό βουρτσάκι, και έπειτα βάλε σκιά, μολύβι ή μάσκαρα φρυδιών, για να δώσεις έμφαση, να τονίσεις τα κενά και να έχεις ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα.



Χείλη

Το επόμενο σημείο που θα τονίσουμε σε αυτό το μακιγιάζ είναι τα χείλη. Οι top αποχρώσεις της σεζόν, τα berry lips όπως ονομάζεται, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αποχρώσεων. Από σκούρα κερασί έως δραματικά μοβ, επέλεξε ένα ματ κραγιόν και ετοιμάσου να δημιουργήσεις τις καλύτερες εντυπώσεις. Με ένα απαλό μολύβι σχεδίασε πολύ προσεκτικά το σχήμα των χειλιών σου, χωρίς να βγεις έξω από τη γραμμή, και έπειτα πολύ προσεκτικά άπλωσε το κραγιόν που έχεις επιλέξει. Για περισσότερη έμφαση, βάλε λίγο gloss στο κέντρο των χειλιών σου. Προσθήκη Σχόλιου Τα μυστικά για το τέλειο Φθινοπωρινό μακιγιάζ

