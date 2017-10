/ Για να είσαι ο πιο «εορταστικός» εαυτός σου την κάθε στιγμή! 12 Οκτωβρίου 2017 | 04:05 μ.μ. Το B.U., το αγαπημένο νεανικό άρωμα, κάνει ακόμα πιο εύκολη την επιλογή δώρου για μία αγαπημένη φίλη ή για την ίδια τη νέα γυναίκα που θέλει την κάθε στιγμή να αναδεικνύει την προσωπικότητα της, και να εκφράζει τον δικό της, απόλυτο εαυτό! Τα σετ δώρων B.U. , όπως κάθε χρόνο έτσι και αυτό το φθινόπωρο, έχουν τοποθετηθεί σε όλα τα σημεία πώλησης και περιμένουν τις αγαπημένες τους φίλες να τα ανακαλύψουν. Με ανανεωμένη και ξεχωριστή συσκευασία, τα αρώματα που έχουν ξεχωρίσει B.U. Absolute Me, B.U. Heartbeat, B.U. Golden Kiss, B.U. Rockmantic και B.U. Trendy, γίνονται τα αγαπημένα δώρα για κάθε νεαρή γυναίκα όλες τις ξεχωριστές της στιγμές. To B.U. χαρίζει στις νεαρές του φίλες την απόλυτη εμπειρία να είναι ο εαυτός τους την κάθε στιγμή, με κάθε ευκαιρία! Είτε χρησιμοποιούν το B.U. άρωμα που ταιριάζει στην προσωπικότητά τους, είτε το αντίστοιχο deodorant ,είτε το συνδυασμό και των δύο, τα σετ δώρων B.U. (που περιλαμβάνουν άρωμα & deodorant) τους δίνει την ευκαιρία να εκφράσουν τον εαυτό τους την κάθε στιγμή της ημέρας.

Φέτος, τα B.U σετ δώρων έχουν μια ξεχωριστή έκπληξη τις αγαπημένες VKators, αφού θα έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν ένα extra special B.U. Absolute Me Gift Set. Για πρώτη φορά θα κυκλοφορήσει ένα limited edition σετ δώρου για το B.U. Absolute Me, σε ένα μεταλλικό κουτί, με το απόλυτο pop Icon της γενιάς του και brand ambassador του B.U. να κοσμεί το καπάκι του set. Ο νεαρός καλλιτέχνης και το B.U. συνεχίζουν την επιτυχημένη συνεργασία τους, επιστρέφοντας με ένα νέο τραγούδι, σε στίχους και μουσική του καλλιτέχνη, που αναμένεται να αγαπηθεί το ίδιο με τις προηγούμενες επιτυχίες «Χρυσό Φιλί», «Γυρίζω σελίδα» και «Heart of Summer». Όλα τα σετ δώρων B.U. περιλαμβάνουν ένα B.U. eau de toilette 50ml, ένα B.U. αποσμητικό 150ml, καθώς και ένα κουπόνι με έναν μοναδικό κωδικό, το οποίο θα δίνει την δυνατότητα συμμετοχής στην κλήρωση για το μοναδικό διαγωνισμό Give Me More, διεκδικώντας 1.000€ μετρητά για ένα νικητή και προϊόντα της εταιρείας καλλυντικών SARANTIS αξίας 50€ για τους επόμενους 100 νικητές. Προσθήκη Σχόλιου Για να είσαι ο πιο «εορταστικός» εαυτός σου την κάθε στιγμή!

