/ Για να φτιάξεις την καλύτερη μακαρονάδα 25 Οκτωβρίου 2017 | 03:58 μ.μ. Τα μακαρόνια ήταν, είναι και θα είναι το απόλυτο comfort food. Το φαγητό που μπορείς να φτιάξεις στις 9 το βράδυ όταν γυρνάς πτώμα από τη δουλειά και θέλεις να φας κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις ότι η ζωή είναι ωραία (το έχουν αυτό το effect τα μακαρόνια, το'χω ψάξει!) και το φαγητό που δεν βαριόμαστε ποτέ, γιατί συνδυάζεται με τόσες διαφορετικές σάλτσες. Είσαι σίγουρη όμως ότι φτιάχνεις σωστά την μακαρονάδα σου; Αν θέλεις να γίνεις μαστόρισσα στο μακαρόνι, σαν τον αγαπημένο μας Dev, από το ''Master of None'' δεν είναι ανάγκη να μείνεις στη Νάπολη για 6 μήνες (που αν θέλεις να μείνεις, να πας, ποιες είμαστε εμείς για να σε εμποδίσουμε), μπορείς απλά να αποφύγεις τα 4 παρακάτω λάθη.

#1 Χρησιμοποιείς λάθος κατσαρόλα

Όταν χρησιμοποιείς λάθος κατσαρόλα, μικρότερη δηλαδή από ό,τι χρειάζεσαι δε μαγειρεύεις σωστά τα ζυμαρικά σου. Όταν η κατσαρόλα είναι μικρή για την ποσότητα που μαγειρεύεις (ή όταν βάζεις λιγότερο νερό) μειώνεται η θερμοκρασία του νερού με αποτέλεσμα το βράσιμο να κρατάει περισσότερο χρόνο και τα μακαρόνια να κολλάνε.

#2 Δεν αλατίζεις το νερό

Το αλάτι εκτός του ότι δίνει γεύση στα ζυμαρικά, τα βοηθά να μη λασπώσουν. Δεν πρέπει να ξεχνάς να ρίχνεις 1 κ.σ χοντρό αλάτι στο νερό μόλις αρχίσει να βράζει.

#3 Ξεπλένεις τα μακαρόνια

Μόλις τα μακαρόνια σου είναι στη σωστή al dente κατάσταση, στράγγιξέ τα αλλά ΜΗΝ τα ξεπλύνεις! Έτσι, ξεπλένεις το άμυλο που έχουν στην επιφάνειά τους, το οποίο χρειάζεται ώστε να κολλήσει καλύτερα η σάλτσα πάνω τους ενώ αφαιρείς και το αλάτι που έχουν, άρα χαλάς τη γεύση τους.

#4 Πετάς το νερό της κατσαρόλας

Το νερό που έχει η κατσαρόλα είναι αλατισμένο και έχει πάρει γεύση από τα ζυμαρικά, άρα είναι είναι η ιδανική βάση για τη σάλτσα που ετοιμάζεις. Αντί, λοιπόν, να ρίξεις νερό βρύσης στη σάλτσα πρόσθεσε όσες κουτάλες χρειαστεί από το νερό της κατσαρόλας για πιο πλούσια γεύση. Πηγή: ladylike Σχετικά άρθρα Η τέλεια μακαρονάδα

Τρία οφέλη των μακαρονιών στην υγεία μας

Τα ζυμαρικά της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας Προσθήκη Σχόλιου Για να φτιάξεις την καλύτερη μακαρονάδα

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία που σημειώνονται με *



Return to category Σχόλια Παρακαλούμε τα σχόλια σας να είναι κόσμια και να μην περιέχουν υβριστικό περιεχόμενο.