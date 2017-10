/ Θεραπεία για «σεξομανείς» που ακολουθεί ο Χάρβεϊ Γουάινστιν 26 Οκτωβρίου 2017 | 12:50 μ.μ. Την ώρα που ο κατάλογος των γυναικών που τον κατηγορούν για βιασμό και σεξουαλική παρενόχληση μεγαλώνει, ο Χάρβεϊ Γουάινστιν εξορίστηκε στην Αριζόνα και βρίσκεται σε κέντρο αποτοξίνωσης, το οποίο ο αμερικανικός Τύπος αποκαλεί «spa για να αποβάλλει την σεξομανία». Ο Γουάινστιν εγκατέλειψε το Λος Αντζελες λίγο αφότου βιντεοσκοπήθηκε από το πανίσχυρο ταμπλόιντ TMZ. Εβγαινε από το σπίτι με μια από τις κόρες του, περιτριγυρισμένος από τους σωματοφύλακές του και απευθυνόμενος στις κάμερες που τον τραβούσαν είπε:

«Ε, μάγκες, δεν είμαι πολύ καλά, προσπαθώ. Πρέπει να θεραπευτώ, μάγκες. Ξέρετε, όλοι κάνουμε λάθη, εγώ θέλω μια δεύτερη ευκαιρία, ελπίζω». Το γραφείο τύπου του παραγωγού ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει, με δική του πρωτοβουλία, μια «θεραπεία αποτοξίνωσης» στις 14 Νοεμβρίου. Ωστόσο, οι πρώτες πληροφορίες από το εσωτερικό του κέντρου αποτοξίνωσης δημοσιεύτηκαν στις 19 Οκτωβρίου από τις κουτσομπολίστικες στήλες « Page Six », της εφημερίδας-ταμπλόιντ New York Post. Εκεί, μια πηγή που δεν προσδιορίζεται αναφέρει πολλές ανατριχιαστικές λεπτομέρειες και κάνει ένα καταστροφικό προφίλ για τον παραγωγό: Ο Γουάινστιν βρίσκεται σε παραλήρημα και δεν παίρνει τίποτα στα σοβαρά.

«Δείχνει επιθετικός, γαυγίζει μιλώντας στο τηλέφωνο -το οποίο δεν είχε δικαίωμα να χρησιμοποιεί- και αρνείται να αναγνωρίσει τις σεξουαλικές επιθέσεις που έκανε λέγοντας ότι ήταν με την σύμφωνη γνώμη των γυναικών», έγραψε.

Δύο ημέρες αργότερα, το TMZ έδωσε νέες πληροφορίες για την θεραπεία του Γουάινστιν και το προφίλ αυτή τη φορά ήταν πιο θετικό. Η πηγή ήταν και πάλι ανώνυμη -μια ψυχολόγος του κέντρου θεραπείας- η οποία δήλωσε ότι ο παραγωγός έχει εγκαταλείψει το κέντρο αποτοξίνωσης «μετά από μια εβδομάδα εντατικής θεραπείας». Κατά την διάρκεια αυτής της εβδομάδας «δούλεψε για να μπορέσει να διαχειριστεί τον θυμό του, την συμπεριφορά του απέναντι στους άλλους και για να σέβεται τον ζωτικό χώρο των άλλων. Ξεκίνησε επίσης να εργάζεται πάνω στο θέμα της ενσυναίσθησης», έγραψε. Και συνεχίζει: «Αποφάσισε να μείνει έναν επιπλέον μήνα στην Αριζόνα γιατί θέλει να συνεχίσει να δουλεύει με τους γιατρούς χωρίς εξωτερικές απασχολήσεις».

Το TMZ πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «αντίθετα με ό,τι λέγεται, ο Γουάινστιν δεν συμπεριφέρεται σαν οργισμένο κτήνος ή αφηρημένος στις θεραπείες». Τι γίνεται όμως όταν ο εθισμός με το σεξ χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για ανάρμοστη ή ακόμα και εγκληματική συμπεριφορά; Το γεγονός ότι ένας αδίστακτος άνδρας, όπως ο Γουάινσταϊν, εκβίαζε επί τρεις τουλάχιστον δεκαετίες με τη δύναμη που είχε αποκτήσει στο Χόλιγουντ δεκάδες (ή ίσως και εκατοντάδες) γυναίκες να τον δεχτούν στο κρεβάτι τους, μπορεί να «σβηστεί» με τον ισχυρισμό και μόνο ενός εθισμού; Θέλοντας να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, η Deborah Schiller, διευθύντρια του προγράμματος καταπολέμησης του εθισμού με το σεξ στο κέντρο Deborah Schiller στο Μισισίπι, εξηγεί στο The Cut τι πραγματικά σημαίνει να είναι κανείς «σεξομανής». «Ο κόσμος μου λέει πολλές φορές, μαθαίνοντας τι δουλειά κάνω: "Να ένας εθισμός που δεν θα με πείραζε να έχω, ακούγεται πολύ διασκεδαστικός". Η αλήθεια βέβαια είναι πολύ διαφορετική. Ο εθισμός με το σεξ είναι πραγματικό μαρτύριο», τονίζει η Δρ. Schiller. Όπως η ίδια επισημαίνει, η πλειοψηφία των ανθρώπων αναπτύσσουν εθισμό με το σεξ ως συνέπεια κάποιας τραυματικής εμπειρίας στη ζωή τους. Υπάρχει ωστόσο και ένα μεγάλο ποσοστό που τον εμφανίζει ως συνέπεια της έκθεσης από εξαιρετικά μικρή ηλικία στην πορνογραφία. «Υπάρχουν άνθρωποι που μεγαλώνουν με πορνό ταινίες και εθίζονται αμέσως. Το σεξ γίνεται η ζωή τους», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι υπάρχουν άνδρες που εκτέθηκαν σε αυτό το υλικό από τα 4 τους χρόνια και πλέον αυνανίζονται έξι ώρες τη μέρα! Οι ασθενείς που πηγαίνουν στο Pine Grove ακολουθούν ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα που περιλαμβάνει διαλογισμό, ψυχανάλυση σε ομάδες, ψυχοθεραπεία και ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας. Μαθαίνουν από την αρχή να μην βλέπουν τους ανθρώπους ως αντικείμενα, να κρατούν υπό έλεγχο τις φαντασιώσεις τους και να μην ωραιοποιούν τις αναμνήσεις τους, κάτι που συνηθίζουν να κάνουν οι εθισμένοι με το σεξ. Σύμφωνα με την Schiller, βασικό κομμάτι της θεραπείας είναι η αποχή από το σεξ. Επίσης, ακολουθείται εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση σε κάθε περίπτωση ασθενούς, η οποία διαμορφώνεται με βάση ένα ερωτηματολόγιο 500 ερωτήσεων που καλείται να συμπληρώσει κάθε άτομο κατά την εισαγωγή του. Δυστυχώς, όπως επισημαίνει η Dr. Schiller, ο εθισμός με το σεξ είναι σαν τον διαβήτη, δεν θεραπεύεται ποτέ. Ωστόσο, τα άτομα που πάσχουν από αυτόν μπορούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να τον διαχειρίζονται, εμποδίζοντάς τον από να καταστρέφει τη ζωή τους, να πληγώνει τους αγαπημένους τους και να σαμποτάρει τις καριέρες τους. Πηγή: iefimerida Προσθήκη Σχόλιου Θεραπεία για «σεξομανείς» που ακολουθεί ο Χάρβεϊ Γουάινστιν

