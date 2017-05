/ Ηλιοκαμένο look: Πως να το αποκτήσετε 15 Μαΐου 2017 | 03:38 μ.μ. Ένα από τα κορυφαία makeup look αυτής της περιόδου είναι το ηλιοκαμένο, που μας βοηθάει να διώξουμε τη «χλωμάδα» του χειμώνα και να μπούμε σε ρυθμούς καλοκαιριού. Πως όμως μπορούμε να το αποκτήσουμε χωρίς να χρειαστεί να κάτσουμε με τις ώρες κάτω από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου; Τα προϊόντα μακιγιάζ μπορούν να κάνουν θαύματα και ένα από αυτά είναι η μετατροπή μιας κανονικής επιδερμίδας σε υπέροχες ηλιοκαμένες αποχρώσεις. Το βασικό καλλυντικό που θα χρειαστείτε είναι μια bronze πούδρα ή bronzer όπως συνηθίζουν να την λένε. Με τη βοήθεια λοιπόν ενός μεγάλου πινέλου πάρτε μια ποσότητα από την πούδρα και αρχίστε την εφαρμογή της στο πρόσωπο σας με την εξής σειρά. Πρώτα περάστε την κάνοντας κυκλικές κινήσεις από το μέτωπο σας, ακόμα και κοντά στις ρίζες των μαλλιών σας. Στη συνέχεια εφαρμόστε την στα ζυγωματικά, ξεκινώντας από τα μάγουλα και καταλήγοντας στους κροτάφους. Έπειτα τοποθετήστε την στη μύτη και το πιγούνι και ολοκληρώνοντας την εφαρμογή της πούδρας περάστε μια μικρή ποσότητα στον λαιμό και το ντεκολτέ σας ώστε να μην κάνει αντίθεση το χρώμα του προσώπου με το υπόλοιπο σώμα. Αφού λοιπόν έχετε τελειώσει με την πούδρα, πάρτε με το πινέλο σας ένα ρουζ σε ροδακινί απόχρωση και περάστε το πάνω από την πούδρα στην περιοχή των ζυγωματικών σας και ολοκληρώστε το όλο look με ένα διακριτικό μολύβι για τα φρύδια και μια μάσκαρα. Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε και μερικές γυαλάδες στα ζυγωματικά, για να κάνετε ακόμα πιο φυσικό και λαμπερό το αποτέλεσμα. Ακολουθούν και μερικά βιντεάκια που δείχνουν τις τεχνικές για να αποκτήσετε ένα υπέροχο ηλιοκαμένο look: Πηγή: beautetinkyriaki Προσθήκη Σχόλιου Ηλιοκαμένο look: Πως να το αποκτήσετε

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία που σημειώνονται με *



Return to category Σχόλια Παρακαλούμε τα σχόλια σας να είναι κόσμια και να μην περιέχουν υβριστικό περιεχόμενο.