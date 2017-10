/ Julia Roberts: "Ημουν ένα κακομαθημένο, εγωιστικό παλιόπαιδο" 5 Οκτωβρίου 2017 | 10:14 π.μ. H Τζούλια Ρόμπερτς κάνει την αυτοκριτική της

Η Julia Roberts ποζάρει στο εξώφυλλο της βρετανικής έκδοσης του περιοδικού «Harper's Βazaar» για το τεύχος Νοεμβρίου και κάνει την αυτοκριτική της. Η ηθοποιός του Χόλιγουντ δεν δίστασε να είναι αυστηρή με τον εαυτό της και να αποκαλύψει στην τελευταία της συνέντευξη τις άσχημες πλευρές του χαρακτήρα της. Μιλώντας στο περιοδικό, η Τζούλια Ρόμπερτς που ετοιμάζεται να κλείσει τα 50 έτη, δήλωσε ότι η γνωριμία με τον σύζυγό της τής άλλαξε τη ζωή, ότι άρχισε να γίνεται πιο επιλεκτική με τους ρόλους που δεχόταν να ενσαρκώσει και ότι η μητρότητα για εκείνη είναι πιο σημαντική από το να κάνει ταινίες. Η Pretty Woman μάλιστα παραδέχθηκε ότι αυτό που χαρακτήριζε τη συμπεριφορά της ήταν οι πολύ κακοί τρόποι της και η εγωκεντρική της συμπεριφορά στα πρώτα χρόνια της καριέρας της. «Ημουν η προτεραιότητα μου, ένα εγωιστικό κακομαθημένο παλιόπαιδο που γυρνούσε από εδώ και από εκεί και έκανε ταινίες» λέει η βραβευμένη με Οσκαρ ηθοποιός που σταμάτησε να συμπεριφέρεται κακομαθημένα μετά τη γνωριμία της με τον σύζυγο και πατέρα των τριών παιδιών της, Ντάνι Μόντερ το 2000. «Ηταν η γνωριμία μου με τον Ντάνι.. τον άνθρωπό μου», είπε. «Οταν σκέφτομαι τι κάνει στη ζωή μου, τότε όλα έχουν ένα νόημα. Αυτό που λάμπει από μέσα μου είναι εκείνος. Ολα έχουν έρθει από αυτό για εμένα». Η Ρόμπερτς και ο Μόντερ έχουν συνεργαστεί σε διάφορες ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των «The Mexican», «The Normal Heart» και «Secret in Their Eyes». «Υπάρχει σιγουριά, αλλά υπάρχει και φόβος, ο οποίος είναι ένας καλός συνδυασμός», ανέφερε σχετικά με τη συνεργασία τους. «Φόβος επειδή ο άνθρωπος που θέλω να εντυπωσιάσω περισσότερο με κοιτάει κατάματα». Τα τελευταία χρόνια, η αφοσίωση της Ρόμπερτς στην οικογένειά της την έχει κάνει να αποστασιοποιηθεί λίγο από την υποκριτική. «Αν έκανα πολύ λιγότερα, δεν θα ήμουν καν σε αυτή τη βιομηχανία», δήλωσε. «Ελεγα στον άντρα μου τις προάλλες πως δεν έχω δουλέψει εδώ και σχεδόν ένα χρόνο». Δείτε τις φωτογραφίες: Πηγή: bovary Προσθήκη Σχόλιου Julia Roberts: "Ημουν ένα κακομαθημένο, εγωιστικό παλιόπαιδο"

