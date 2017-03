/ Ο Kanye West ετοιμάζει δική του σειρά καλλυντικών 28 Φεβρουαρίου 2017 | 11:56 μ.μ. Τα είδη ομορφιάς θα φέρουν το όνομα της μητέρας του την οποία έχασε το 2007 Ένα δικό του brand καλλυντικών θέλει να δημιουργήσει ο ράπερ, τραγουδιστής, μουσικός παραγωγός, και σχεδιαστής μόδας, Kanye West. Ο σύζυγος της διάσημης από το τηλεοπτικό reality «Keeping Up with the Kardashians», Κιμ Καρντάσιαν φαίνεται πως θέλει να ακολουθήσει την πορεία της 19χρονης κουνιάδας του Kylie Jenner. Ο τραγουδιστής ετοιμάζει την δική του πλήρη σειρά καλλυντικών η οποία θα φέρει το όνομα της μητέρας του, Donda, την οποία έχασε το 2007. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ράπερ τιμά τη μητέρα του και δίνει το όνομά της σε δημιουργίες του. Πριν από πέντε χρόνια, εισήλθε στον κόσμο της υψηλής μόδας με τη σειρά ρούχων Donda, για την οποία είχε ζητήσει συμβουλές από τον Ρικάρντο Τίσι του Givenchy. Η σειρά, σύμφωνα με την εφημερίδα «Independent», θα περιλαμβάνει makeup, lotion, αρώματα και άλλα είδη ομορφιάς. Η νεαρότερη της οικογένειας του τηλεοπτικού reality, Kylie Jenner ξεκίνησε να λανσάρει τα καλλυντικά της το 2015 και έχει τεράστια επιτυχία. Τα κραγιόν Kits Lip της σειράς Kylie Cosmetics και οι παλέτες με σκιές Kyshadows εξαντλούνται μέσα σε δευτερόλεπτα από την κυκλοφορία τους. Προσθήκη Σχόλιου Ο Kanye West ετοιμάζει δική του σειρά καλλυντικών

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία που σημειώνονται με *



Return to category Σχόλια Παρακαλούμε τα σχόλια σας να είναι κόσμια και να μην περιέχουν υβριστικό περιεχόμενο.