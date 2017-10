/ Μετά τις δηλώσεις του Kevin Spacey έπεσαν τίτλοι τέλους στο House of Cards 31 Οκτωβρίου 2017 | 02:06 μ.μ. Είχε πάρει καιρό την απόφαση λέει To Netflix, αλλά το timing είναι κάπως περίεργο...

Χαμός έχει γίνει από την στιγμή που ο ηθοποιός Antony Rapp δήλωσε ότι σε ηλικία 14 χρονών δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση από τον Kevin Spacey. Ο γνωστός ηθοποιός από τότε, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον Rapp και μάλιστα δήλωσε ότι από εδώ και πέρα θα ζει σαν γκέι άνδρας. «Τώρα επιλέγω να ζω σαν ένας γκέι άντρας και θέλω να ασχοληθώ με αυτό ειλικρινά και ανοιχτά και αυτό ξεκινάει από το να εξετάσω τη συμπεριφορά μου», δήλωσε μεταξύ άλλων ο γνωστός ηθοποιός. Οι δηλώσεις αυτές που προκάλεσαν τις αντιδράσεις πολλών φαν του Spacey, δεν άρεσαν απ’ ότι φαίνεται ούτε στο Netflix, το κανάλι στο οποίο παίζεται η επιτυχημένη σειρά House of Cards με πρωταγωνιστή τον ίδιο, καθώς αποφάσισε να μην ανανεώσει την σειρά για 7η σεζόν. Η απόφαση σύμφωνα με το Netflix λέγεται ότι έχει παρθεί καιρό και ότι δεν σχετίζεται αποκλειστικά στα πρόσφατα συμβάντα περί σεξουαλικής παρενόχλησης του Spacey. Πηγή: allyou Προσθήκη Σχόλιου Μετά τις δηλώσεις του Kevin Spacey έπεσαν τίτλοι τέλους στο House of Cards

