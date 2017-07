/ Κορμάκι: Το απόλυτο outfit του φετινού καλοκαιριού 13 Ιουλίου 2017 | 01:30 μ.μ. Κάθε γυναίκα στην γκαρνταρόμπα της έχει κι από ένα κορμάκι. Το θέμα είναι με ποιον τρόπο μπορεί να το συνδυάσει ώστε να φαίνεται σέξι και ταυτόχρονα σικάτη. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί για αυτό είμαστε κι εμείς εδώ για να βοηθήσουμε. Το κορμάκι τη φετινή σεζόν είναι ο κυρίαρχος των ρούχων. Διάσημες σταρ και fashionistas το έχουν υιοθετήσει στο look τους από το πρωί ως το βράδυ τραβώντας όλα τα βλέμματα πάνω τους. • Έχεις ωραία πόδια; Τι καλύτερο να το συνδυάσεις με το αγαπημένο σου σορτσάκι. Τώρα μάλιστα που είσαι και μαυρισμένη αυτό το outfit θα σε απογειώσει.

• Με το σκισμένο τζιν σου. Μια εμφάνιση που είναι all time classic και μπορείς να την υιοθετήσεις από το πρωί που θα φύγεις από το σπίτι σου. • Με maxi φούστα. Σίγουρα πρόκειται για μία πολύ καλή επιλογή ειδικά για βράδυ εκτός αν έχεις μάθει να φοράς τα μάξι ρούχα σου και το πρωί. Με σανδάλια ή μπαλαρίνες το look αυτό θα γίνει από τα αγαπημένα σου.

• Με midi φούστα αν έχει ψωμάκια. Θα σε κολακεύσει απίστευτα και δε θα το αποχωριστείς ποτέ το συγκεκριμένο look.



Πηγή: thestival

