/ Η Lanes Παίρνει Θέση στο Race for The Cure 2017 22 Σεπτεμβρίου 2017 | 11:05 π.μ. Την Κυριακή 1η Οκτωβρίου θα αγωνιστούμε με τον δικό μας, ξεχωριστό τρόπο, για όλες τις γυναίκες που αγωνίζονται καθημερινά ενάντια στον Καρκίνο του Μαστού!

Ενισχύοντας έμπρακτα το έργο του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής», η Lanes παίρνει Θέση…στο Greece Race for the Cure, έναν αγώνα με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του Καρκίνου του Μαστού.

Όλοι μαζί, «συμπληρώσουμε» την προσπάθεια όλων των γυναικών που μας εμπνέουν με το θάρρος τους, τρέχοντας με τη Lanes Running Team στο Ζάππειο!

Φορώντας τα tailor-made μπλουζάκια της Lanes, θα τρέξουμε στις διαδρομές των 2χλμ. και των 5 χλμ., με αποφασιστικότητα και δυναμισμό, στέλνοντας το δικό μας ξεχωριστό μήνυμα:

Παίρνουμε Θέση στον Αγώνα! Όπως κάθε χρόνο, όλοι οι συμμετέχοντες θα μπορούν να επισκεφθούν το περίπτερο της Lanes που θα βρίσκεται στο χώρο της εκκίνησης, για να προμηθευτούν συμπληρώματα διατροφής και να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό!

Ακόμη, στο περίπτερο της Lanes θα γίνουμε όλοι μαζί μια γροθιά για όσους το χρειάζονται: ένας σάκος του μποξ που θα αντιπροσωπεύει το φόβο, την άγνοια και την προκατάληψη θα μας καλεί να τον χτυπήσουμε όσες φορές μπορούμε μέσα σε 30’’! Γι’ αυτή μας τη συμβολική κίνηση, η Lanes θα χαρίζει 1 ευρώ στο Άλμα Ζωής.

Το σύνθημα του αγώνα, Τρέξε, Γιόρτασε, Στήριξε τις γυναίκες που μας χρειάζονται γίνεται πηγή έμπνευσης για τη Lanes Running Team, γιατί… όταν τρέχουμε μαζί, τερματίζουμε πάντα πρώτοι!

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το επίσημο website της διοργάνωσης: https://www.greecerace.gr/

