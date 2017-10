/ Για δοκιμαστικό στο Games of Thrones ετοιμάζεται ο Μουζουράκης 8 Οκτωβρίου 2017 | 02:27 μ.μ. Θα τον δούμε στον όγδοο κύκλο της πιο δημοφιλούς σειράς παγκοσμίως;

Δοκιμαστικό για να ενταχθεί στο καστ του όγδοου κύκλου του Game of Thrones θα κάνει ο Πάνος Μουζουράκης, σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες. Την είδηση μετέδωσαν και στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού στο «Ε» για τη σειρά που σπάει τα ταμεία σε όλο τον κόσμο! Ο Πάνος Μουζουράκης που θέλει να δοκιμάσει την τύχη του στην Αμερική, θέλει να περάσει από casting για το Game of Thrones. Προσθήκη Σχόλιου Για δοκιμαστικό στο Games of Thrones ετοιμάζεται ο Μουζουράκης

