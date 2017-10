/ Τα μυστικά για το μακιγιάζ που χρειάζονται όλες οι 40άρες 16 Οκτωβρίου 2017 | 11:44 π.μ. Πως θα αναδείξεις άψογα τα φυσικά σου χαρακτηριστικά

Στα 20, αρχίζεις να μαθαίνεις λίγα πράγματα για την περιποίηση της επιδερμίδας σου και το μακιγιάζ. Στα 30, πειραματίζεσαι με μια ρουτίνα ομορφιάς, ώστε να βρεις μία που να σου ταιριάζει απόλυτα. Και στα 40 είναι που ξέρεις τι σου πάει καλύτερα, και έχεις βρεις μία ρουτίνα και ένα μακιγιάζ σου προσφέρουν πάντα ένα άψογο look. Παρόλα αυτά, ίσως να υπάρχει «χώρος» για μερικές αλλαγές οι οποίες βέβαια θα κάνουν τεράστια διαφορά στην εμφάνισή σου. Δες, λοιπόν, τα παρακάτω tips τα οποία μπορεί να λείπουν από το καθημερινό σου μακιγιάζ και τα οποία θα κάνουν τις εμφανίσεις σου… absolutely fabulous!

Primer : Ένα αντιγηραντικό primer θα «κρύψει» από το μακιγιάζ σου, ακόμη και τις πιο έντονες γραμμές του προσώπου. Υγρό foundation : Όταν τα επίπεδα των οιστρογόνων πέφτουν, το δέρμα αρχίζει να δείχνει ξηρό. Μια πούδρα ή ένα μακιγιάζ σε στερεά μορφή, εντείνουν αυτό το αποτέλεσμα, κάνοντας το δέρμα να δείχνει θαμπό. Με ένα υγρό foundation το δέρμα δεν θα δείχνει τόσο ματ, αλλά πιο λαμπερό και ενυδατωμένο. Χείλη : Αντικατέστησε τα πολύ σκούρα κραγιόν σου, με πιο ανοιχτές αποχρώσεις. Τα πιο έντονα και σκούρα κραγιόν, κάνουν τα χείλη να δείχνουν πιο λεπτά, ενώ ένα σε μια ανοιχτόχρωμη ροζ απόχρωση θα δώσει λάμψη στα χείλη, ενώ θα τα κάνει να δείξουν πιο νεανικά. Φρύδια: Οι αλλαγές των ορμονών μπορεί να κάνουν την τρίχα των μαλλιών να γίνει πιο αδύναμη. Αυτό ισχύει και για τις τρίχες των φρυδιών. Φρόντισε λοιπόν, να τα τονίζεις με ένα μολύβι φρυδιών και ένα brow gel, για ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα. Μάτια: Αν τα μάτια σου δεν δείχνουν τόσο «ανοιχτά» όσο παλαιότερα, τότε χρειάζεσαι μια καφέ σκιά! Αυτό θα κάνει το μάτια να δείχνουν μεγαλύτερα. Eyeliner: Αντικατέστησε το μαύρο eyeliner σου με ένα σε navy/μπλε απόχρωση. Δεν θα έχει μεγάλη διαφορά από το μαύρο, αλλά θα είναι αρκετή για να κάνει τα μάτια σου να δείχνουν πιο μεγάλα. Φρεσκάδα: Για να δείχνει το μακιγιάζ σου πιο φρέσκο, αλλά και για να νιώθεις και εσύ η ίδια την επιδερμίδα σου πιο φρέσκια είναι σημαντικό να έχεις ένα face mist στην τσάντα σου, για να ψεκάζεις μέσα στην ημέρα το πρόσωπό σου! Πηγή: allyou Σχετικά άρθρα 10 "must have" στο συρτάρι του γραφείου σου

6 λάθη με τις σκιές ματιών

