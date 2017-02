/ Ποια ελληνική παραλία είναι στις κορυφαίες του κόσμου για το 2017 22 Φεβρουαρίου 2017 | 01:00 μ.μ. Ειδυλλιακές ακτές στον κατάλογο του TripAdvisor

Λίγο να ανέβει το θερμόμετρο αρχίζουμε και ονειρευόμαστε χρυσές παραλίες, γαλάζια ή σμαραγδένια νερά και έναν παραθαλάσσιο παράδεισο. Τέτοια μέρη περιλαμβάνονται στον ετήσιο κατάλογο Travellers’ Choice awards του TripAdvisor με τις καλύτερες παραλίες στον κόσμο και μάλιστα μία ελληνική φιγουράρει στην 9η θέση. Πρόκειται για το μαγευτικό Ελαφονήσι της Κρήτης. Οι χρήστες έγραψαν για τη λευκή και κόκκινη άμμο του και τα ζεστά και καθαρά νερά του. Στην καλύτερη δεκάδα του κόσμου συμπεριλαμβάνονται επίσης η Baia do Sancho της Βραζιλίας, η Grace Bay στα Turks and Caicos, η Eagle Beach της Αρούμπα, στην Καραϊβική, η Playa Paraiso της Κούβας, η Siesta Beach στη Φλόριντα των ΗΠΑ, η παραλία La Concha της Ισπανίας, η Playa Norte στο Μεξικό, η Radhanagar Beach στην Ινδία και στη δέκατη θέση η Tortuga Bay στα Γκαλαπάγκος. Στη λίστα με τις δέκα κορυφαίες παραλίες της Ευρώπης θέσεις κερδίζουν ακόμα δύο ελληνικές παραλίες, ο Μπάλος, επίσης στην Κρήτη, και το Κλέφτικο της Μήλου. Πηγή: newsbeast Προσθήκη Σχόλιου Ποια ελληνική παραλία είναι στις κορυφαίες του κόσμου για το 2017

