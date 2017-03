/ Πώς να φορέσεις 3 μεγάλες τάσεις της άνοιξης 9 Μαρτίου 2017 | 12:03 μ.μ. ...με 3 διαφορετικούς τρόπους

Την φετινή άνοιξη θα δούμε prints που συνδυάζονται με φαντασία (floral, πουά, patchwork), μανίκια με «άποψη»,τζιν και leather jackets, leggings σε ανοιχτά χρώματα, jumpsuits που φοριούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ, πολύ ροζ, κίτρινο και πράσινο, ρίγες, δαντέλα, καπαρντίνες σε ουδέτερες αποχρώσεις. Υπάρχουν τρεις, ακόμα, τάσεις που ξεχωρίζουν την φετινή άνοιξη. Τρία κομμάτια με τα οποία μπορούμε να κάνουμε αμέτρητους συνδυασμούς: για εμφανίσεις casual, για εμφανίσεις στο γραφείο, για βραδινές εμφανίσεις. Η τζιν φούστα, τα khakis (είναι το παντελόνι που οι fashion bloggers λένε ότι θα επάξιος αντικαταστάτης του blue jean. Είναι τα παντελόνια από σκληρό, ανθεκτικό ύφασμα σε γήινα χρώματα. Ο ορισμός του «neutral American classic». Είναι ένα από τα αγαπημένα, κλασικά items των ανδρών αλλά κερδίζουν συνεχώς έδαφος στις γυναικείες προτιμήσεις) και τα μποτάκια με prints ή κεντήματα. Την φετινή άνοιξη θα τα βλέπουμε πολύ. Ακολουθούν διαφορετικοί συνδυασμοί που μπορούν να φορεθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Tζιν φούστα : Επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο και μπορεί να φορεθεί με πουκάμισο, με λευκό τοπ, με σακάκι ή trench coat (για εμφανίσεις στο γραφείο). 1. με πουκάμισο 2. Λευκή μπλούζα 3. Για το γραφείο

Printed boots: Tα μποτάκια που ξεχωρίζουν και ξεφεύγουν από τις καθιερωμένες επιλογές μας. 1. Για casual εμφανίσεις 2. Για εμφάνιση στο γραφείο 3. Για την βραδινή σου εμφάνιση

Κhaki pants : Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι για να το φορέσετε, αλλά πριν επιλέξετε τον κατάλληλο σκεφτείτε το στιλ που θέλετε να υιοθετήσετε. Δηλαδή αν θέλετε η εμφάνισή σας να δείχνει casual ή πιο formal, θα προσαρμόσετε ανάλογα και τα παπούτσια (Sneakers, γόβες, loafers) και τα αξεσουάρ που θα το συνοδέψουν. Mπορεί να συνδυαστεί με σακάκι ή jacket ή με τοπ σε οποιοδήποτε χρώματα (striped είναι μια πολύ ιδιαίτερη επιλογή). To παντελόνι αυτό δεν αγαπά το «φορτωμένο» στιλ. Πολλά κοσμήματα, υπερβολή. Το look θα πρέπει να δείχνει και να είναι απλό για αφήσει η εμφάνισή σας το κομψό αποτύπωμά της. 1. Για casual εμφανίσεις 2. Για το γραφείο 3. Για βραδινή εμφάνιση

