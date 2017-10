/ Πως να φορέσεις το τζιν παντελόνι στο γραφείο 9 Οκτωβρίου 2017 | 11:16 π.μ. Οι στιλάτοι τρόποι για να εντάξεις τα jeans στο office look σου.

Μπορεί να αλλάζει ύφος, μήκος, να φαρδαίνει, να στενεύει, να γεμίζει σκισίματα ή patches αλλά πάντα έχει μία θέση στα trends και στην ντουλάπα σου. Ο λόγος γίνεται για το τζιν παντελόνι που σε κάθε εποχή είναι must-have κομμάτι. Είναι άνετο και έχει μία ευκολία στους συνδυασμούς που το κάνει ικανό να στηρίξει από ένα casual outfit, μέχρι ένα πιο επίσημο look. Επομένως, είναι πολύ εύκολο να φτιάξεις άψογα outfits με το τζιν παντελόνι σου και για το γραφείο. Όποιο κι αν είναι το προσωπικό σου στιλ, οι επιλογές στους συνδυασμούς είναι τόσες πολλές που είναι αδύνατον να μην βρεις τον τρόπο να το εντάξεις στο δικό σου office look. Το cropped τζιν παντελόνι σου μπορεί να συνδυαστεί με τα μποτάκια σου κι ένα ωραίο blazer για ένα απλό αλλά στιλάτο outfit για το γραφείο. Ένα ωραίο t-shirt είναι πάντα ευπρόσδεκτο σε συνδυασμό με το τζιν παντελόνι σου ακόμα και στο office look. Μερικά κοσμήματα αλλά και ένα φουλάρι στο λαιμό μπορούν να το κάνουν ακόμα καλύτερο. Τα λεπτά, μάλλινα πουλόβερ μαζί με ένα κλασσικό τζιν παντελόνι αποτελούν ένα από τα πιο κομψά και minimal outfits για να είσαι στιλάτη αλλά και άνετη στο γραφείο. Ένα ζευγάρι παπούτσια και ένα ωραίο, oversized πουκάμισο θα αναβαθμίσουν το τζιν σου και αποτελούν μία ακόμα απάντηση στο ερώτημα ''τι να φορέσω αύριο στο γραφείο;''. Το λευκό t-shirt είναι πάντα μία εύκολη και σίγουρη λύση για να συνδυάσει το τζιν παντελόνι σου και με ένα ζευγάρι pumps έχεις ένα έτοιμο office look, χωρίς πολύ κόπο. Πηγή: ladylike Σχετικά άρθρα Πώς να αναβαθμίσεις το τζιν σου φέτος το Φθινόπωρο

Ετσι φοριέται σωστά το τζιν

Τα μυστικά που κάνουν τη διαφορά στο jean Προσθήκη Σχόλιου Πως να φορέσεις το τζιν παντελόνι στο γραφείο

