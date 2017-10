/ Τα prints που κυριαρχούν στη μόδα για τον χειμώνα που έρχεται 19 Οκτωβρίου 2017 | 11:12 π.μ. Ο καιρός φέτος έχει καταφέρει να παραμένει το καλοκαίρι μια πολύ κοντινή ανάμνηση, αλλά ας μη γελιόμαστε, βρισκόμαστε στα μέσα του φθινοπώρου και πολύ σύντομα ο χειμώνας θα είναι και ημερολογιακά γεγονός. Τα fashion weeks για τη φετινή σεζόν έχουν καθορίσει τις τάσεις της μόδας και οι βιτρίνες των καταστημάτων μας καλούν για να ανανεώσουμε τη γκαρνταρόμπα μας. Μπορεί οι μονόχρωμες επιλογές βασισμένες στα κορυφαία χρώματα της εποχής να είναι μια πολύ καλή πρόταση, ωστόσο τα prints και τα patterns είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα και δελεαστικά. Επιλέξτε ανάμεσα σε κλασσικά σχέδια όπως ρίγες, πουά, φλοράλ ή πιο ιδιαίτερα prints όπως φυσικά τοπία, διαστημικά και chinoiserie μοτίβα. Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά τις τάσεις στα prints για τη σεζόν, ώστε ενημερωμένες να κάνουμε πιο εύκολα τις επιλογές μας.

1. Ρίγες

Οι ρίγες θα αποτελέσουν και φέτος ένα από τα top print trends για Φθινόπωρο / Χειμώνα 2017 – 2018. Πολύχρωμες και μονόχρωμες, θα διακοσμήσουν κάθε κομμάτι της γκαρνταρόμπας σας. Επιλέξτε ανάμεσα στις λεπτές και τις χοντρές ρίγες την ιδανική για εσάς και φορέστε την σε κάθετη, οριζόντια ή και διαγώνια διεύθυνση.

Συνδυάστε τα ριγέ σας top με μονόχρωμα bottom κομμάτια ή το αντίστροφο και δημιουργήστε εκπληκτικά σύνολα για τη σεζόν.

2. Floral Prints

Τα φλοράλ μοτίβα αποτελούν τα τελευταία χρόνια αγαπημένο σχέδιο στα ρούχα. Είναι ιδανικό για την Άνοιξη μιας και τα λουλούδια ανθίζουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν φοριέται ιδιαίτερα και το Φθινόπωρο / Χειμώνα. Φέτος τα φλοράλ με μικρά ή μεγάλα λουλούδια σε όλα τα σχέδια και χρώματα θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε κάθε κομμάτι ρουχισμού, άσχετα με το ύφασμα.

3. Πουά και στροβιλισμοί

Οι στροβιλισμοί και οι βούλες στα ρούχα θα αποτελέσουν ένα ακόμη από τα top print trends για Φθινόπωρο / Χειμώνα 2017 – 2018. Άλλοτε μεγάλα, άλλοτε μικρά, τα σχέδια αυτά θα διακοσμήσουν με υπέροχο τρόπο κάθε κομμάτι της γκαρνταρόμπας σας κάνοντας το ξεχωριστό.

Παίξτε λοιπόν με το πουά, επιλέγοντας μικρές ή μεγάλες τελείες, είτε συνδυασμό αυτών. Δοκιμάστε ένα ομοιόμορφο μοτίβο ή κάποιο που δεν έχει συμμετρία. Ότι κι αν φορέσετε πάντως το αποτέλεσμα θα είναι άκρως εντυπωσιακό και μοντέρνο.

4. Φθινοπωρινά μοτίβα

Η επιλογή ενός ρούχου με σχέδια υπέροχων μικρών λουλουδιών, λιβαδιών που καλύπτει όλο το ύφασμα που έχετε επιλέξει να φορέσετε θα είναι μια ακόμη από τις κορυφαίες προτάσεις για την εποχή. Φορέστε λοιπόν αέρινα φορέματα, λαιμόκοψη με βολάν και χοντρά παλτό με αυτό το μοτίβο και κλέψτε τις εντυπώσεις.

5. Vintage μοτίβα

Στα top print trends θα δούμε φέτος και τα vintage μοτίβα με τα γεωμετρικά σχήματα και τα κουλτουριάρικα σχέδια. Σχήματα εμπνευσμένα από την δεκαετία του ’70 κάνουν δυναμικό come back στις φετινές τάσεις της μόδας. Δοκιμάστε τα και κλέψτε τις εντυπώσεις.

6. Plaid, Gingham και Tartan – Καρό

Αγαπημένη τάση για το Φθινόπωρο / Χειμώνα θα αποτελέσουν και τα all time classic καρό σχέδια σε διάφορα μοτίβα. Φορέστε τα σε παλτό, φορέματα, μπλούζες, πουλόβερ, φούστες, παντελόνια ή οτιδήποτε θέλετε και δημιουργήστε μοντέρνα και όμορφα σύνολα για το σχολείο, τη δουλειά, την βόλτα σας και όχι μόνο.

7. Argyle

Τα κλασσικά πουλόβερ με τους ρόμβους στο μπροστινό μέρος και τα παντελόνια με αυτό το μοτίβο δεν γινόταν να λείπουν από τα top print trends για Φθινόπωρο / Χειμώνα 2017 – 2018. Πρόκειται για ένα από τα σχέδια στα ρούχα που έχει αγαπηθεί από όλους εδώ και δεκαετίες.

8. Animal prints

Για τις λάτρεις του ιδιαίτερου αυτού μοτίβου με τα λεοπάρ, ζεβρέ, τιγρέ κλπ σχέδια θα είναι και φέτος η σεζόν τους. Φορέστε τα animal prints σε όλα σας τα ρούχα και δημιουργήστε σύνολα που θα εντυπωσιάσουν.

9. Chinoiserie μοτίβα

Το συγκεκριμένο αυτό Ασιατικό σχέδιο στα ρούχα θα αποτελέσει φέτος κορυφαία επιλογή. Κιμονό, φορέματα, αλλά και άλλα κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας θα έχουν chinoiserie μοτίβα. Εμπνευσμένα από τα άσπρα μπλε σχέδια που βλέπουμε στα κινέζικα βάζα, αλλά και από τα σατέν κιμονό με λουλούδια κλπ, τα ρούχα αυτής της σεζόν θα είναι πολύ ενδιαφέροντα.

10. Φυσικά τοπία

Ένα άλλο πρωτότυπο σχέδιο που θα κοσμήσει τα ρούχα και τα αξεσουάρ του Φθινοπώρου και του Χειμώνα είναι τα φυσικά τοπία. Σχέδια με δέντρα και λουλούδια, αλλά και με ζώα ή έντομα σε μεγάλη έκταση θα κοσμούν κάθε κομμάτι ρουχισμού. Δοκιμάστε το top trend αυτό και δημιουργήστε ξεχωριστές εμφανίσεις.

11. Prints που δημιουργούν μια ολόκληρη ιστορία με εικόνες

Ένα ρούχο με αυτό το είδος σχεδίων έχει να πει πολλά. Οι εικόνες του ξεδιπλώνουν μια ολόκληρη ιστορία και κάνουν το κομμάτι αυτό της γκαρνταρόμπας σας πολύ ενδιαφέρον.

12. Μπαλώματα διαφορετικών μοτίβων

Αν πάλι δεν ξέρετε ποιο μοτίβο να διαλέξετε, μην ανησυχείτε. Η φετινή σεζόν Φθινόπωρο / Χειμώνα έχει να προτείνει τον συνδυασμό διαφορετικών prints σε ένα και μόνο ρούχο. Μπαλώματα διαφορετικών prints συνδυάζονται και ράβονται μαζί δημιουργώντας εκπληκτικά μοντέρνα σχέδια.

13 . Ψυχεδελικά μοτίβα

Από τα top print trends για φθινόπωρο / Χειμώνα 2017 – 2018 δεν έλειπαν και τα ιδιαίτερα πολύχρωμα σχέδια με καμία συνοχή και όψη. Πρόκειται για ψυχεδελικά μοτίβα που κοσμούν τα ρούχα με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο.

14. Διαστημικά μοτίβα

έλος, μια ακόμη ιδιαίτερη επιλογή για τις φετινές εμφανίσεις θα είναι και τα διαστημικά μοτίβα. Σχέδια με διαστημόπλοια, αστροναύτες και γαλαξίες θα κοσμούν τα ρούχας, κάνοντας ιδιαίτερα ξεχωριστά και χαρίζοντας τους μια νότα από το μέλλον.

