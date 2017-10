/ Η CIA αναλύει την προσωπικότητα του Κιμ Γιονγκ Ουν 6 Οκτωβρίου 2017 | 12:39 μ.μ. Μανιακός ή παίκτης λογικής;

Μετά από τις βίαιες εκτελέσεις των ίδιων των υψηλόβαθμων αξιωματούχων του καθεστώτος στην Βόρεια Κορέα, τις πομπώδεις απειλές πυρηνικής καταστροφής, αλλά και την συνέχιση της διεξαγωγής δοκιμαστικών πυραυλικών εκτοξεύσεων και πυρηνικών δοκιμών, είναι εύκολο να συμφωνήσει κάποιος με το συμπέρασμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν είναι «ένας τρελός», που βρίσκεται «σε μία αποστολή αυτοκτονίας». Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, δημοσίευμα του οποίου αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, υψηλόβαθμα στελέχη της CIA χαρακτηρίζουν τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας ως «παίκτη λογικής». υψηλόβαθμα στελέχη της CIA δηλώνουν ότι οι ενέργειες του Κιμ δεν είναι αυτές που χαρακτηρίζουν έναν μανιακό. Αντιθέτως, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας χαρακτηρίζεται ως «παίκτης λογικής» οι ενέργειες του οποίου έχουν ως κίνητρο την υλοποίηση ξεκάθαρων και μακροπρόθεσμων στόχων, γύρω από την εξασφάλιση επιβίωσης της κυβέρνησής του. «Υπάρχει ξεκάθαρη σκοπιμότητα στην συμπεριφορά του Κιμ Γιονγκ Ουν», σύμφωνα με τον Γιονγκ Σακ Λι υποδιευθυντή του ειδικού κέντρου για την Κορέα στην CIA που συμμετείχε στην εκδήλωση που διοργάνωσε η CIA στο πανεπιστήμιο George Washington University για την κλιμάκωση της έντασης στην Κορεατική Χερσόνησο. «Ξυπνώντας ένα πρωί και αποφασίζοντας να πλήξει πυρηνικά» το Λος Άντζελες είναι κάτι που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα πράξει ο Κιμ Γιονγκ Ουν. «Επιθυμεί να παραμείνει στην εξουσία για πολλά χρόνια και να πεθάνει ειρηνικά στο κρεβάτι του», εκτίμησε ο ίδιος. Για τα στελέχη της CIA, αλλά και για τους διπλωμάτες, αλλά και τα μέλη του Κογκρέσου στις ΗΠΑ που έχουν επιφορτιστεί με την αξιολόγηση πληροφοριών προκειμένου να προστατέψουν τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους από την απειλή κατά της ασφάλειας τους που αντιπροσωπεύει η Βόρεια Κορέα, η κατανόηση των κινήτρων της προκλητικής συμπεριφοράς του Κιμ είναι καθοριστική για την αποφυγή μιας καταστροφικής πολεμικής σύγκρουσης. Οι αμερικανικές προσπάθειες για την κλιμάκωση της άσκησης διπλωματικής πίεσης στην Βόρεια Κορέα κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα αγνοήθηκαν από το καθεστώς του Κιμ που συνεχίζει με στόχο την υλοποίηση των πυρηνικών φιλοδοξιών του. Παρά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Τζέιμς Μάτις, αλλά και του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Ρεξ Τίλερσον, ότι η Ουάσιγκτον προσπαθεί να βρει ένα πλαίσιο ειρηνικής διευθέτησης της κρίσης, καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι είναι έτοιμη για την συμμετοχή της σ’ ένα ουσιαστικό πλαίσιο διαπραγματεύσεων. Τα αμφιλεγόμενα μηνύματα που εκπέμπει η κυβέρνηση Τραμπ εξακολουθούν να εγείρουν ερωτηματικά αναφορικά με την προσέγγιση που ακολουθεί η Ουάσιγκτον έναντι της Πιονγιάνγκ. Ο Τραμπ από την πλευρά του έχει αρκετές φορές παρέμβει σε κατευναστικά σχόλια που έγιναν από υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης του και έχει εμπλακεί σε έναν φραστικό πόλεμο με τον Κιμ, καταλήγοντας στην αμοιβαία ανταλλαγή προσωπικών χαρακτηρισμών και δυσφημιστικών επιθέτων. Η αρνητική αυτή εξέλιξη προκαλεί φόβους για μία πιθανή στρατιωτική εμπλοκή. Ωστόσο, η CIA εξετάζει τον Κιμ από διαφορετική οπτική σε σύγκριση με τις επιθετικές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου. «Ο τελευταίος άνθρωπος που επιθυμεί μία διαμάχη στην Κορεατική Χερσόνησο είναι ο ίδιος ο Κίμ Γιονγκ Ουν. Έχουμε μία τάση σε αυτήν την χώρα, αλλά κι αλλού, να υποβαθμίζουμε τον συντηρητισμό που διακατέχει αυτά τα αυταρχικά καθεστώτα», τόνισε ο Λι. Παρά το γεγονός ότι ο Κιμ ενδεχόμενα δεν επιδιώκει έναν πόλεμο με τις ΗΠΑ, ωστόσο θεωρεί ότι η συντήρηση ενός πλαισίου συγκρουσιακών σχέσεων με την Ουάσινγκτον είναι καθοριστικού χαρακτήρα για την παραμονή του στην εξουσία, σύμφωνα με την άποψη του Λι, αλλά και του Μάικλ Κόλινς αναπληρωτή βοηθού διευθυντή του Κέντρου για την Ασία και τον Ειρηνικό της CIA. «Η Βόρεια Κορέα αποτελεί έναν πολιτικό οργανισμό, που ευημερεί σε καταστάσεις σύγκρουσης», τόνισε ο Λι. Από την διαδοχή του πατέρα του, το 2011, η εξέλιξη του Κιμ στον πυρήνα του καθεστώτος της Πιονγιάνγκ πραγματοποιήθηκε με υπολογισμένες κινήσεις συγκέντρωσης της εξουσίας γύρω του, αλλά και υπό την μετατροπή της Βόρειας Κορέας σε πυρηνικό κράτος. Στο εσωτερικό, ο ίδιος έκανε ξεκάθαρη την διάθεσή του ν’ απαλλαγεί από όλους όσους θα μπορούσαν ν’ αποτελέσουν εμπόδιο για την παραμονή του στην εξουσία. Σύμφωνα με αναφορά μιας δεξαμενής σκέψης στη Νότια Κορέα, (the Institute for National Security Strategy) ο Κιμ έχει διατάξει την εκτέλεση τουλάχιστον 340 ανθρώπων από τότε που ανέλαβε την εξουσία. Από αυτούς, οι 140 ήταν υψηλόβαθμα στελέχη στην κυβέρνηση της χώρας, στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και στο Λαϊκό Εργατικό Κόμμα. Το 2013, προχώρησε στην εκτέλεση του ίδιου του θείου του, η οποία φρόντισε να έχει ευρεία δημοσιότητα, χαρακτηρίζοντας τον «προδότη όλων των εποχών». Έτσι, ο Κιμ εξασφάλισε ότι δεν υπάρχουν διαφωνούντες στην απόφασή του να παραμείνει στην εξουσία της Βόρειας Κορέας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Προσθήκη Σχόλιου Η CIA αναλύει την προσωπικότητα του Κιμ Γιονγκ Ουν

