/ 5 σημάδια έλλειψης βιταμινών που φαίνονται στο πρόσωπό σας 13 Μαρτίου 2017 | 04:50 μ.μ. Το πρόβλημα της έλλειψης βιταμινών είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Χωρίς τις βιταμίνες, αισθανόμαστε αδύναμες και απαθείς και γινόμαστε εύκολος στόχος για διάφορους ιούς. Ωστόσο, πολλές φορές υπάρχουν σημάδια έλλειψης βιταμινών που μπορούν να μας προειδοποιήσουν και να μας βοηθήσουν να προλάβουμε τα χειρότερα. Προσπαθήστε να καταλάβετε αυτά που θέλει να σας πει ο οργανισμός σας είτε μέσω των ξηρών μαλλιών, του χλωμού δέρματος και των χλωμών χειλιών. Δείτε λοιπόν ποια είναι τα σημάδια έλλειψης βιταμινών που κυριολεκτικά φαίνονται στο πρόσωπό σας και όχι μόνο.

• Υπερβολικά χλωμό δέρμα Λίγοι άνθρωποι μπορούν να καυχηθούν ότι διατήρησαν ένα καλό μαύρισμα μέχρι το τέλος του χειμώνα. Αλλά αν το δέρμα σας έχει γίνει εντελώς χλωμό σε σύγκριση με το πως είναι κανονικά, αυτό αποτελεί ένα σημάδι ότι σας λείπει βιταμίνη Β12. Χωρίς αυτήν, αισθάνεστε καταπονημένη και κουρασμένη. Για να επαναφέρετε το σωστό επίπεδο της βιταμίνης αυτής, θα πρέπει να τρώτε περισσότερο κρέας και θαλασσινά.

• Ξηρά μαλλιά Τα ξηρά, εύθραυστα μαλλιά που καλύπτονται σε μεγάλη ποσότητα από πιτυρίδα θα μπορούσαν να είναι ένα σημάδι ότι σας λείπει βιοτίνη, γνωστή και ως βιταμίνη B7. Αυτό είναι συχνά αποτέλεσμα της χρήσης αντιβιοτικών. Για να αυξήσετε τα επίπεδα της Β7, θα πρέπει να τρώτε πιο συχνά κρέας, ψάρι, λαχανικά, φρούτα, μανιτάρια και όσπρια. Και ξεχάστε το ξεκίνημα μιας δίαιτας για κάποιο διάστημα.

• Πρησμένα μάτια Αν έχετε παρατηρήσει πρήξιμο γύρω από τα μάτια και τα άκρα σας, το σώμα σας θα μπορούσε να έχει έλλειψη ιωδίου. Η πιο κοινή πηγή αυτού είναι το ιωδιούχο αλάτι. Το ιώδιο επίσης περιέχεται στα θαλασσινά (αστακοί, γαρίδες, φύκια), τα γαλακτοκομικά προϊόντα, ακόμη και στο ψωμί.

• Χλωμά χείλη Τα χλωμά χείλη μπορεί να αποτελούν σημάδι πως σας λείπει σίδηρος. Η χαμηλή αρτηριακή πίεση και το κοινό κρυολόγημα μπορούν επίσης να έχουν αυτό το σημάδι. Η ανάκτηση ενός υγιούς επιπέδου δεν είναι δύσκολη. Πρέπει απλά να τρώτε περισσότερο κόκκινο κρέας και να παραλείψετε την κατανάλωση τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο για λίγο διάστημα.

• Ματωμένα ούλα Τα ούλα που ματώνουν μπορεί να δείχνουν έλλειψη βιταμίνης C, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αδύναμο ανοσοποιητικό, πόνο στους μυς και προβλήματα με τα δόντια. Η βιταμίνη C βρίσκεται στα εσπεριδοειδή και στις κόκκινες πιπεριές.

Είναι σημαντικό να θυμάστε πως όλα αυτά είναι μόνο έμμεσα σημάδια έλλειψης βιταμινών. Αν έχετε παρατηρήσει ένα από τα παραπάνω στον εαυτό σας, δείτε ένα γιατρό για να πάρετε μια πιο συγκεκριμένη και έγκυρη διάγνωση. Πηγή: beautetinkyriaki Προσθήκη Σχόλιου 5 σημάδια έλλειψης βιταμινών που φαίνονται στο πρόσωπό σας

