/ Ο φθινοπωρινός συνδυασμός που σου ταιριάζει το φθινόπωρο 30 Οκτωβρίου 2017 | 10:46 μ.μ. Η πιεστικοί ρυθμοί της καθημερινότητας απαιτούν γρήγορες αποφάσεις

Ο ελάχιστος διαθέσιμος χρόνος για την προετοιμασία μας το πρωί και το άγχος για να τα προλάβουμε όλα δημιουργεί μια εξίσωση που πολλές φορές μας στερεί δημιουργικότητα στο ντύσιμο. To καθημερινό μας ντύσιμο είναι ο καθρέπτης της προσωπικότητάς μας: οφείλει να εκπέμπει αυτοπεποίθηση και να είναι κομψό. Υπάρχουν στιλιστικοί συνδυασμοί που οδηγούν στην επιτυχία. Αγκαλιάζουν το σώμα μας, κολακεύουν το σωματότυπό μας, αναδεικνύουν τη θηλυκότητά μας. Ενας «ασφαλής» φθινοπωρινός συνδυασμός αποτελείται από τρία κομμάτια με διαχρονικότητα. Κομμάτια-κλειδιά που ανέκαθεν ήταν στη must-have λίστα μας κάθε φθινοπωρινή (αλλά και χειμερινή) σεζόν. Ένα λεπτό πουλόβερ (κασμιρένιο), μια μίντι φούστα και ψηλές μπότες -όχι απαραίτητα over the knee, αλλά ιδανικά slouchy - (Tις slouchy μπότες τις γνωρίσαμε για πρώτη φορά την δεκαετία του 80΄και την φετινή σεζόν τις βλέπουμε πολύ σε street style εμφανίσεις. Είναι οι «ζαρωμένες» μπότες, οι μπότες που σχηματίζουν σούρες στο πόδι, γίνονται κομμάτι των καθημερινών μας εμφανίσεων. Τις συναντάμε είτε μέχρι τον αστράγαλο είτε πιο ψηλές και βέβαια σε μια μεγάλη γκάμα αποχρώσεων) συνθέτουν έναν συνδυασμό που οι street style σταρ αγαπούν ιδιαιτέρως τη φετινή σεζόν. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Βικτόρια Μπέκαμ αποθέωσε αυτόν τον συνδυασμό στην κολεξιόν της για το φθινόπωρο και τον χειμώνα του 2017. Ο συνδυασμός αυτός είναι νεανικός και μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε περίσταση μέσα στην ημέρα. Πηγή: bovary Προσθήκη Σχόλιου Ο φθινοπωρινός συνδυασμός που σου ταιριάζει το φθινόπωρο

