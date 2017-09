/ Συντελεστής της σειράς "Narcos" βρέθηκε νεκρός στο Μεξικό 19 Σεπτεμβρίου 2017 | 06:22 μ.μ. Ενώ έκανε ρεπεράζ για την 4η σεζόν της σειράς.

Μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές που μιλάει για την ιστορία ενός από τους μεγαλύτερους εμπόρους ναρκωτικών, Pablo Escobar, είναι το “Narcos”. Η επιτυχημένη σειρά του Netflix, έχει λάβει θριαμβευτικές κριτικές τα τελευταία χρόνια και έχει κάνει εκατομμύρια τηλεθεατές να παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα, το ενδιαφέρον storyline της. Μετά την επιτυχία των 3 πρώτων σεζόν λοιπόν, οι συντελεστές της σειράς, ξεκινούν από τώρα, τα γυρίσματα της επόμενης σεζόν. Η 4η σεζόν, η οποία θα έχει ως βασική πλοκή την πτώση του Escobar, έχει σκοπό να μεταφερθεί από την Κολομβία (που γυριζόταν ως τώρα η σειρά) στο Μεξικό. Εκεί βρέθηκε και ο location manager της σειράς, Carlos Muñoz Portal, που έκανε ρεπεράζ (αναζήτηση χώρων για τα γυρίσματα της ταινίας) και του οποίου το ταξίδι δεν είχε αίσιο τέλος. Νεκρός από σφαίρα, βρέθηκε στο αμάξι του ο Portal τελικά, με τις αρχές να μην έχουν πολλές πληροφορίες για το τι του συνέβη. Πηγές του φιλικού κύκλου του Portal, αναφέρουν ότι μπορεί οι ντόπιοι να νόμιζαν ότι ο Portal συλλέγει πληροφορίες για την περιοχή στην οποία βρισκόταν, την περιοχή Temascalapa στο κεντρικό Μεξικό (η ίδια περιοχή που είχε γυριστεί και το Fast and the Furious). «Γνωρίζουμε για τον θάνατο του Carlos Muñoz Portal, έναν αξιοσέβαστο location manager, και θα θέλαμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους συγγενείς του. Ακόμη δεν γνωρίζουμε από τις αρχές το τι συνέβη και θα συνεχίσουμε να ερευνούμε τι έγινε», δήλωσε το Netflix. Πάνω από 2,186 θανάτους στο Μεξικό, δηλώνει το Sky News, ότι έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, περισσότεροι από τους οποίους έχουν γίνει λόγω των διαφωνιών μεταξύ των καρτέλ ναρκωτικών και πολέμων μεταξύ των συμμοριών. Πηγή: allyou Προσθήκη Σχόλιου Συντελεστής της σειράς "Narcos" βρέθηκε νεκρός στο Μεξικό

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία που σημειώνονται με *



Return to category Σχόλια Παρακαλούμε τα σχόλια σας να είναι κόσμια και να μην περιέχουν υβριστικό περιεχόμενο.