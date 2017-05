/ TheMoonCat: Τα καλύτερα γυναικεία μαγιό σε super προσφορά με 1 ευρώ το σλιπ! 19 Μαΐου 2017 | 09:24 π.μ. …το φετινό μαγιό σας περιμένει στο themooncat!

Το ιδανικό μαγιό είναι αυτό με το οποίο θα αισθάνεστε άνετα σε κάθε σας κίνηση στην παραλία! Ήρθε η ώρα και φέτος να επιλέξετε ένα από τα πολυάριθμα γυναικεία μαγιό που κατακλύζουν την αγορά. Για να μην χάνετε όμως πολύτιμο χρόνο και συνάμα να βρείτε εξαιρετική ποιότητα σε χαμηλές τιμές, αγοράστε online το μπικίνι σας σε όποιο σχέδιο σας αρέσει.

Το themooncat φροντίζει και φέτος για το τέλειο look στην παραλία με μια μοναδική προσφορά για λίγες ημέρες. Με κάθε μονόχρωμο σουτιέν της ελληνικής εταιρείας Angel Mare (δείτε εδώ), μπορείτε να επιλέξετε το σλιπ της αρεσκείας σας μόνο με 1€! Οι διαθέσιμες επιλογές καλύπτουν κάθε γυναίκα και κάθε γούστο με push up μαγιό, τριγωνάκι, με ή χωρίς ενίσχυση για να βρείτε αυτό που θα ταιριάξει στον δικό σας σωματότυπο.

Αν, ωστόσο, προτιμάτε η εμφάνισή σας φέτος στην παραλία να συνοδεύεται από ιδιαίτερα patterns, το mooncat έχει φροντίσει για εσάς με όλα τα trends της σεζόν!

Μπικίνι σετ μαγιό push up, σχέδιο φοίνικας Η ενσωματωμένη ενίσχυσή του ανορθώνει και αναδεικνύει το στήθος σας, κρατώντας το σταθερό ό,τι κι αν κάνετε στην παραλία. Το μπικίνι της Angel Mare διαθέτει εσωτερική ενίσχυση για να μην ξεχειλώνει μετά από πλυσίματα, παραμένοντας ανέγγιχτο μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Η ελαφριά σουρίτσα στο Brazilian slip του το στολίζει και το κάνει πιο girly, χωρίς να χάνει καθόλου τη γοητεία του. Το θέλετε; Βρείτε το εδώ στο μέγεθός σας!

SUPER ενισχυμένο τριγωνάκι Omero - Η αποθέωση στις καμπύλες σας Ένα σετ μπικίνι της ιταλικής μάρκας Omero σε κίτρινο φόντο, ένα από τα trend χρώματα του καλοκαιριού. Το τριγωνάκι με ενίσχυση κάνει το στήθος να φαίνεται μεγαλύτερο, χωρίς να διαθέτει την άβολη μπανέλα. Το Brazilian σλιπ δένει στα πλάγια αυξομειώνοντας όσο θέλετε. Το ύφασμά του περιέχει λίγη Lycra για άριστη εφαρμογή. Αποκτήστε το τώρα!

Βουτήξτε στην sexy ποικιλία μπικίνι Themooncat και φορέστε ένα από τα in fashion σχέδια της μόδας 2017 που δεν πρόκειται να βγάλετε από πάνω σας! Προσθήκη Σχόλιου TheMoonCat: Τα καλύτερα γυναικεία μαγιό σε super προσφορά με 1 ευρώ το σλιπ!

