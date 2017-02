/ Το φρούτο που λειτουργεί σαν λευκαντικό δοντιών 24 Φεβρουαρίου 2017 | 12:04 μ.μ. Ένα λευκό και αστραφτερό χαμόγελο δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση και σίγουρα είναι απαραίτος ο καθημερινός καθαρισμός των δοντιών. Ωστόσο, υπάρχουν κι άλλοι τρόποι, κρυμμένοι στη φύση, που μπορούν να βοηθήσουν ώστε να αποκτήσουμε ένα πιο λευκό χαμόγελο. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα φρούτο που περιέχει τα συστατικά εκείνα που είναι ασπίδα κατά της τερηδόνας και καταπολεμούν την πλάκα, προσφέροντας ένα λευκό, αστραφτερό χαμόγελο. Ο λόγος για το πορτοκάλι. Οι φλούδες από το πορτοκάλι, αλλά και άλλων εσπεριδοειδών θεωρούνται όξινα. Ωστόσο οι φλούδες από τα εσπεριδοειδή περιέχουν παραλλαγές της βιταμίνης C, η οποία μπορεί να υποκαταστήσει ένα σκληρό λευκαντικό δοντιών, χαρίζοντας λάμψει στα δόντια, όπως ακριβώς ο ορός από βιταμίνη C φωτίζει το δέρμα. Πλύνετε καλά τις φλούδες του πορτοκαλιού και στη συνέχεια τρίψτε την εσωτερική, λευκή πλευρά τους, πάνω στα δόντια. Αυτό θα βοηθήσει ώστε να καταπολεμήσετε την πλάκα. Σχετικά άρθρα Κάντε λεύκανση δοντιών, χωρίς να επισκεφτείτε οδοντίατρ ο

Το λευκό κρασί καταστρέφει τα δόντια

Η δίαιτα για γερά δόντια Πηγή: baby

