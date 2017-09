/ To νέο LG SJ4 sound bar ξεχωρίζει για τον καθαρό ήχο υψηλής ανάλυσης και την κομψή σχεδίαση του 22 Σεπτεμβρίου 2017 | 10:45 π.μ. Με ασύρματο subwoofer και πραγματική εξισορρόπηση ήχου

Η LG Electronics (LG) παρουσιάζει στην Ελλάδα τη νέα ηχομπάρα SJ4 sound bar που διαθέτει την πιο σύγχρονη τεχνολογία στον χώρο της οικιακής ψυχαγωγίας και προσφέρει εξαιρετική κινηματογραφική εμπειρία ήχου. Το νέο sound bar της LG ενσωματώνει ασύρματο subwoofer 2.1 καναλιών (Sound Bar Mode) και έχει συνολική ισχύ 300 watt για ασυναγώνιστο ήχο. Με το νέο sound bar ο χρήστης μπορεί να απολαύσει πραγματικά κρυστάλλινο ήχο υψηλής ανάλυσης με τη δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων μορφής WAV, FLAC και ALAC, καθώς και αρχείων που φθάνουν τα 24-bit και 96 kHz. Οι συγκεκριμένοι τύποι αρχείων παρέχουν υψηλότερη πιστότητα, με ποιότητα ήχου καλύτερη από εκείνη των CD. Η νέα πρόταση της LG διαθέτει τη λειτουργία Adaptive Sound Control (ASC) τη μοναδικά διαφοροποιημένη τεχνολογία ενίσχυσης φωνής της LG. Η τεχνολογία αυτή αναλύει διαρκώς τη στάθμη της φωνής σε πραγματικό χρόνο και έτσι όταν ανιχνεύει υψηλή στάθμη χαμηλώνει αυτόματα την ισχύ των μπάσων για να είναι πιο καθαρή η απόδοση της συνομιλίας. Επιπλέον, η τεχνολογία LG Auto Sound Engine βελτιστοποιεί τον ήχο σε κάθε στάθμη έντασης διατηρώντας τις συχνότητες σταθερές στα κατάλληλα σημεία. Με αυτό τον τρόπο προσφέρει τη σωστή ισορροπία ήχου ανεξάρτητα από τη στάθμη της έντασης. Ως προς τη συνδεσιμότητα, το sound bar SJ4 μπορεί να αναπαράγει οποιοδήποτε ήχο ή υπηρεσία από τις κινητές συσκευές χωρίς περιορισμούς μέσω Bluetooth με τη λειτουργία Bluetooth Stand-by. Ενδεικτικά, για να δημιουργήσει την κατάλληλη ατμόσφαιρα πάρτι και ενώ το σύστημα είναι σε κατάσταση αδράνειας, η μονάδα αφυπνίζεται και ξεκινάει η αναπαραγωγή μουσικής, τη στιγμή που ο χρήστης θα ξεκινήσει να στέλνει μουσική μέσω Bluetooth. Επιπλέον, μπορεί να συνδέσει οποιαδήποτε συσκευή επιθυμεί μέσω των συνδέσεων HMDI, USB, Optical και Portable In. Διαθέτοντας σύγχρονο και λιτό σχεδιασμό, ταιριάζει άψογα με την τηλεόραση και προσδίδει μια κομψή και μίνιμαλ ατμόσφαιρα, ενώ έχει σχεδιαστεί ειδικά ώστε να συμπληρώνει τη μοντέρνα διακόσμηση των περισσότερων χώρων. Τέλος, το SJ4 sound bar της LG συνοδεύεται από τηλεχειριστήριο, ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το τηλεχειριστήριο της υπάρχουσας τηλεόρασης όταν η ηχομπάρα βρίσκεται σε Sound bar mode. Προσθήκη Σχόλιου To νέο LG SJ4 sound bar ξεχωρίζει για τον καθαρό ήχο υψηλής ανάλυσης και την κομψή σχεδίαση του

