To αψεγάδιαστο στιλ της Sophia Loren 3 Οκτωβρίου 2017 | 12:16 μ.μ.

Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορώ να πω για την Sophia Loren. Όχι γιατί δεν βρίσκω πράγματα να πω για αυτή την τρομερή προσωπικότητα, που καθόρισε την ιστορία του κινηματογράφου, της μόδας, της ομορφιάς και των τεχνών γενικότερα, αλλά γιατί όλα αυτά τα γνωρίζεις ήδη. Θα είμαι λοιπόν, λακωνική. Γιατί, άπαξ και αρχίσω να μιλάω γι’ αυτή, θα είμαστε εδώ ώρες. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά, αυτής της θαυμάσιας γυναίκας, που δεν έχει μέχρι και σήμερα, σταματήσει να μας εμπνέει; Η αυτοπεποίθηση της. Αν μια γυναίκα μπορεί να χαρακτηριστεί ως «femme fatale», τότε αυτή είναι η Loren. Αν κάποια γυναίκα σαν παρουσία αλλά και το ίδιο της το στιλ, μπορεί να χαρακτηριστεί ως σαγηνευτικό, αψεγάδιαστo και γεμάτο ερωτισμό, τότε είναι αυτό της Sophia. Υπάρχουν άλλα τόσα πράγματα που «αποτελούν» αυτή τη γυναίκα, αλλά όπως σου είπα, δεν θα πω πολλά. Αντιθέτως, θα αφήσω τις παρακάτω εικόνες να τα «πουν» όλα. Φωτογραφίες, με το πάντα κομψό και άψογο στιλ της που έχει εμπνεύσει και συνεχίζει να εμπνέει, γενιές και γενιές. Απόλαυσέ το λοιπόν. Πηγή: allyou Σχετικά άρθρα Γυναίκες "σύμβολα" του στιλ

Τα 5 μυστικά της κομψότητας

